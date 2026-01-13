金門火舞表演者燙傷 縣府：將要求檢視安全細節

（中央社記者吳玟嶸金門13日電）金門縣府辦島嶼生活節活動，11日有團隊在金沙鎮演出火舞時火焰致1名表演者臉部燙傷，已後送台灣治療。縣府表示，將要求廠商對此類表演檢視現場環境條件等安全管理細節。

金門縣政府於金門各鄉鎮舉辦島嶼生活節活動，11日晚間有表演團隊在金沙鎮金沙戲院前演出火舞，疑因風勢變化等環境因素影響，1名表演者噴火時火焰延伸至其臉部導致受傷，現場安排將傷者送往金門醫院處置。

主辦單位金門縣觀光處昨天深夜透過文字稿說明，當天經院方初步診治傷者為臉部二級燙傷，意識清楚、生命徵象穩定，考量後續治療完整性與專科需求，11日晚間11時30分以醫療專機後送台灣進一步治療。12日晚間該表演團隊團長也回報事件經過，及告知傷者現況意識清楚。

觀光處指出，此活動依規定為所有參演人員投保相關保險，後續將依保險及相關程序處理，縣府與承辦單位於事件發生後與表演團隊保持聯繫，持續關切傷者狀況，並與傷者家屬聯繫，將全力協助後續相關事宜。

觀光處表示，後續將要求廠商對於此類表演全面檢視演出流程、器材使用及現場環境條件等安全管理細節，並持續強化相關防護與應變機制，以確保所有參與人員及觀眾安全。（編輯：李亨山）1150113