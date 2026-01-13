金門火舞表演驚傳意外！表演者臉部遭火吻 緊急送台北

金門縣政府主辦的島嶼生活節活動，11日晚間在剛修復開幕的金沙戲院前廣場進行火舞壓軸演出時發生意外事故。根據現場目擊民眾表示，當時在地表演團隊正進行噴火橋段表演，疑似因現場風向與風速突然改變，導致火勢失控波及表演者，驚險瞬間引發全場觀眾與工作人員一陣驚呼。

事故發生後，現場工作人員立即協助傷者離場並迅速送往金門醫院救治。經院方初步診治，該名表演者的傷勢為臉部二級燙傷，所幸意識保持清楚且生命徵象趨於穩定。院方考量後續皮膚修復的完整性及專科醫療需求，決定啟動醫療後送機制。傷者已於當晚11時30分搭乘醫療專機，順利轉診至台北榮民總醫院進行進一步治療。

12日晚間，表演團隊團長向縣府詳細說明意外經過，並回報傷者目前意識清楚，整體狀況維持穩定。團長表示，團隊將全力配合後續的說明調查與各項安全檢視工作，並以團員安全與健康為最優先考量。

金門縣觀光處表示，事件發生後已與承辦廠商、表演團隊及傷者家屬取得聯繫，持續追蹤傷者的傷勢變化，並承諾將傾全力提供後續醫療與行政協助。觀光處強調，該活動已依法規為所有參演人員投保相關保險，後續將協助辦理保險理賠事宜。

針對此次意外事件，縣府要求相關單位針對演出流程、器材使用規範以及現場環境的安全管理細節進行全面性檢討。後續將要求廠商對於此類表演全面檢視安全管理細節，並持續強化相關防護與應變機制，以確保所有參與人員及觀眾安全，避免類似意外再次發生。

現場目擊民眾對於表演者受傷表示相當難過與不捨，並表示這幾年一直很喜歡該火舞團隊的精彩表演，希望為受傷舞者集氣加油，期盼能早日康復重返舞台。

