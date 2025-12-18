金門烈嶼議員選情 三洪搶2席

已任5屆金門縣議員的洪成發，連任意願高。（于家麒攝）

金門縣烈嶼鄉長洪若珊（前排左二），外傳明年將投入縣議員選舉。（于家麒攝）

外傳金門知名牙醫洪長享有意從政，將參加明年縣議員選舉。（于家麒攝）

民國115年地方公職人員選舉倒數，金門縣第3選區烈嶼鄉現任2席議員中，洪成發連任意願高，洪鴻斌則有意投入鄉長選舉，與連任2屆、依法不得再選的現任鄉長洪若珊「互換跑道」，再加上地區知名牙醫洪長享也傳出有意參選從政，下屆議員之爭恐形成「3搶2」之勢。

洪成發已任5屆議員，熟識民眾喜歡稱他「發哥」，問政議題總離不開小金門事務，即使好幾個會期前的質詢議題，若縣府未能貫徹，他也一定追根究柢。更以父母名義成立「洪合、洪方針優秀獎學金」，長年捐助地區各級學校、社區、宗祠廟宇、宗親會、同鄉會、在地社福公益團體、民俗社團等，今年還獲頒全國好人好事代表八德獎，為地區民眾所讚許。

洪若珊已連任2屆烈嶼鄉長，依法不得再選，任內積極推展「芋頭季」系列主活動，讓口感香、鬆、綿和入口即化的「烈嶼芋、唔免哺」美名享譽全國，行銷家鄉品牌不餘遺力，獲得廣大鄉民支持；洪若珊從當選鄉代表出發到鄉代會主席、鄉長，一路走來以新世代、新思維的視野來改變烈嶼，外傳她也將轉換跑道參選縣議員，繼續為鄉親提供更全面的服務。

另外，坊間也傳出洪長享有意從政，參加明年底縣議員選舉，為金門的醫療困境發聲；但有地方人士指出，洪長享雖身為小金門人隸屬第3選區，也可能投入金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉的第1選區參選，畢竟他在該區域執業行醫多年，也有不少民眾支持，後續選與不選？在哪選？變數仍大，有待觀察。