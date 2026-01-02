金門生育補助每胎加碼3萬元 持續增建托育設施

（中央社記者吳玟嶸金門2日電）因應少子女化挑戰，金門縣社會處今天表示，今年起每名新生兒再加碼補助新台幣3萬元；另外，縣府也陸續增建金城、金湖等地托育設施，均完成後預計可再新增收托上百名幼兒。

金門縣社會處今天發布新聞稿表示，縣府在既有生產補助自治條例基礎上，再推出「支持生育加碼補助」政策，今年起每名新生兒再加碼補助3萬元，即單胞胎補助5萬元、雙胞胎每胎補助6萬元，三胞胎以上每胎補助7萬元。

托育政策方面，社會處指出，目前全縣設有7家公辦民營托嬰中心及1家準公共化托嬰中心，可收托幼兒共277名。為進一步回應家長托育需求，預計於今明兩年陸續在金湖、金城、金寧、金沙等地完成公辦民營托嬰中心，新增托育設施布建完成後，預計可新增收托名額130名，並視實際運作情形彈性提升至170名。

廣告 廣告

根據社會處提供資料，金門縣民國111年起至114年新生兒人數，分別為853、717、721、579人；申請托育部分，截至目前仍有153人等待候補。

根據社會處新聞資料，此次生育加碼補助適用對象，須為民國115年1月1日（含）以後出生新生兒，並於出生日起60日內完成出生登記及初設戶籍於金門縣；同時，新生兒父或母一方，於新生兒出生日往前推算，須已連續設籍金門縣滿1年以上。社會處表示，相關實施細節目前籌備中，縣府完成作業後，將另行正式公告並開放申請。（編輯：黃名璽）1150102