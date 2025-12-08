金門發生戰爭台灣可繼續上班上學？名醫酸爆苗博雅：舉世罕見人才

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。對此，名醫蘇偉碩諷刺，苗博雅「是個舉世罕見的人才」。

苗博雅11月26日在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

針對苗博雅的說法，蘇偉碩昨（7）日在臉書發文嘲諷，苗「是個舉世罕見的人才」，許多網友也在他的貼文留言表示，「戰爭還可以正常上班，真的是人才」、「所以戰爭只有軍人有事？百姓沒事？真的是奇才」、「看到她對戰爭的見解只能說讓我大開眼界」、「唯一支持苗博雅選台北市長」、「後備的都要上前線了還正常上班」。

而除了蘇偉碩，網紅「館長」陳之漢也批評，苗博雅論述過於簡化、彷彿若台灣爆發戰事也能像烏克蘭一樣維持正常生活，他除反問苗「有去過烏克蘭嗎？哪來的正常上班」，也指出，台灣面積狹小、戰略條件完全不同，烏克蘭幅員遼闊不可相比。

