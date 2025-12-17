（圖／福建日報）

為了要國防預算，執政黨天天講戰爭，彷彿炮火將至，個個要英勇上戰場似的。然而要講戰爭經驗，全台灣無人比得上金門。1949年古寧頭戰役，僅僅解放軍就死亡上萬人，國軍數千，而平民百姓無辜傷亡者更有不少。1954年九三炮戰，造成六十多人死亡，更不用說八二三炮戰，一開打就是三萬多發落炸如雨，造成居民重大死傷。

說真的，要講戰爭的人，都應該靜靜傾聽金門人的成長故事。一個朋友說，炮火打到他們家，全家要躲去防空洞，他爸爸看洞口太直，直覺炮彈落下會封死，沒有進去。結果真的落在該處，幸好全家逃過一劫。還有一次，炮火打到家門前，他倖免於難，但回頭一看，炮彈落在一頭母豬的頭上，母豬死了，可剛剛生下的小豬無知，還在吸吮著奶水。那是何其悲憐的場面。

廣告 廣告

每個金門人都有一段戰爭故事，每個家族都有人死傷過。戰爭長什麼模樣，他們最清楚。生死之間，如此迫近，台灣人遭遇過嗎？除了1945年的美軍大轟炸，百年來台灣人基本上未曾承受過戰火的洗禮。那些去南洋和滿州國打過仗的台灣兵也大多辭世。現在是沒有戰爭經驗的一代人在指揮戰爭，用打遊戲的想像在討論戰爭。這是何其荒謬的事。而即使是遊戲，也落後很多。

就以無人機來說，深圳、杭州已發展出民間訓練無人機操作課程。一個短期訓練時程約七天至十天，一萬至兩萬人民幣，從提供便宜飛機讓你學操作開始。因為一開始總是會操作錯誤摔飛機，開的是最基礎的一兩千人民幣的無人機。再來學更複雜的，再來學操作系統的操控等。總之，學到會了，或許你還可以去外賣店操作無人機。因為現在大陸已有許多外賣靠無人機外送。有人去爬山，還可以在山上點咖啡，無人機直飛送達山頂涼亭，比人更方便快捷，抵達時咖啡還熱著。台灣在這一方面落後太多，連戰爭的思維都未曾及此。

不懂戰爭的人天天喊戰爭，只有金門人知道戰爭的可怕。他們決定在兩岸間開啟和平祈福的大門。現在金沙鎮的金門大佛園區（文殊菩薩主題公園），規畫興建一座高達33公尺高的文殊菩薩石雕像。希望透過文殊菩薩「大智大悲」的意象，帶起兩岸宗教文化交流，帶動地方觀光經濟，最重要的，祈求兩岸和平。

金門文殊菩薩所樹立的地方，正對著海峽彼岸的廈門新建翔安機場。該機場位於大嶝島東南端，距離金門非常近，僅1.5公里，預計2026年底建成通航，定位為區域性樞紐機場和兩岸交流門戶，建成後將取代廈門高崎國際機場，大幅提升廈門乃至福建的航空能力。未來若建一條大橋直達金門，兩門對開，金門有可能成為直航大陸和國際的窗口。這對金門是另一種發展的機遇。

在兩岸對立升高的此刻，正對著廈門新機場樹立起一座33公尺高的文殊菩薩，讓翔安機場遠遠看見慈悲的神像，祈願於兩岸人民有大智慧、大慈悲，這實在是歷經七十幾年戰爭之後，金門人最深的願望：不要戰爭要和平，才是對後代子孫負責任的做為。台灣人，去金門看看吧！（作者為自由作家）