金門監獄歲末祝福 以愛滋養向善勇氣

台北與金門慈濟志工，到金門監獄關懷受刑人，同時也舉辦歲末祝福，期待新的一年，迎向另一個階段的開始。

受刑人虔誠合十，用最誠摯的心，參與慈濟在金門監獄裡舉辦的歲末祝福，志工和獄所工作人員代表上人及全球慈濟人，送上福慧紅包。

金門監獄秘書 林景霖：「這個儀式，它代表的，就是一個善念的傳承，雖然說 各位同學目前在監內，也許是人生最低潮的階段，但是，當有一天你回到社會，有能力的時候，你也可以，成為施予別人福慧的對象。」

廣告 廣告

主題分享時刻，主講人是資深補教名師鄭麗華，小時候的她，因為父親迷信，以為她會剋父，所以經常遭遇父親的打罵，導致她行事風格強勢，但在輔導很多弱勢家庭小孩後，躁進的壞脾氣，有了改變…

慈濟志工 鄭麗華：「從小，我本身就是家暴兒，因為被打到大學畢業，所以心中充滿怨跟恨的，那是傷害自己，因為別人的錯誤，一直懲罰自己一輩子，是不對的，所以我鼓勵我們的同學們(受刑人)，能夠幫助自己的，也只有自己的力量。」

鄭麗華的真誠分享，聽在年輕受刑人的耳裡，很有感觸，立刻也給予正面回應。

受刑人：「我要做慈濟。」

慈濟志工 洪薌璟：「感恩我們鄭麗華師姊來分享她的人生，來祝福同學，也能像她一樣，有正向，雖然不管他現在的處境怎麼樣，都能有正向的一個未來的人生。」

慈濟志工每個月到金門監獄關懷，歲末祝福更送上全球慈濟人的祝福，期待大家改過自新，進而奉獻社會。

更多 大愛新聞 報導：

五全照護 慈濟長照推展中心改寫生命劇本

台東體中校舍受損爆水管 師生平安

