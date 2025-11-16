金門社區參與水獺生態給付計畫 成果發表會 (圖)

台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前