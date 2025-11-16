金門社區巡守生態棲地 114年相機拍到更多水獺寶寶

（中央社記者吳玟嶸金門16日電）金門歐亞水獺社區巡守隊架設自動相機，今年錄到較多親子畫面；承辦計畫廠商負責人陳光耀說，影像不能精準辨認數量，「但拍到更多幼獺是好事，能期待金門的水獺有生力軍」。

由農業部林保署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣歐亞水獺為執行重點，透過生態服務給付，鼓勵民眾採取歐亞水獺族群及棲地保護友善作為。

民國113年、114年歐亞水獺生態給付計畫由上善生態有限公司承辦，今天與金門縣政府合辦「114年金門友善水獺生態服務給付社區發表暨獎勵表揚大會」，表揚年度績優社區團體。

會中播放在各社區設置的紅外線自動相機拍攝到的影片，其中錄下許多水獺媽媽帶著小水獺在各個區域穿梭打鬧，以及遊蕩貓追趕水獺等畫面。

陳光耀告訴中央社記者，今年相較去年拍攝到更多幼獺出現，但自動相機只能記錄生物活動模式等資訊，不能精準辨認族群數量，「但拍到更多幼獺是好事，能期待金門的水獺有生力軍」。

陳光耀說，許多瀕危物種生活環境與人類重疊，所以生態給付計畫希望第一線民眾幫忙保育工作，再給予一定獎勵金；不同物種與環境特性，會有不同做法，歐亞水獺生態給付的工作項目，包含社區巡守隊要移除棲地網具、維持環境整潔與管理紅外線自動相機等。

陳光耀說，成果發表會是去年的嘗試，「生態給付是鼓勵性質，透過表揚也能增加榮譽感」，因去年效果不錯，今年也持續舉辦；根據各社區巡護紀錄等評選，今年由金湖鎮信義社區發展協會與小徑社區發展協會並列第1名，金沙鎮官澳社區發展協會則獲第3名。

金門縣府產業發展處透過新聞稿表示，「友善水獺生態服務給付社區輔導計畫」的推動，不僅是生態保育實踐，更是金門社區共同參與友善生態的具體行動，縣府與輔導團隊將持續陪伴各社區深化行動方案，強化跨域合作。

產發處表示，預計於11月下旬發布「115年金門友善水獺生態服務給付計畫」申辦事宜，歡迎對水獺有興趣社區團體踴躍報名參加。（編輯：陳仁華）1141116