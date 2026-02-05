金門稽查春節應景食品 抽驗51件全數合格

金門縣衛生局長李金治（前右二）昨日率領相關人員，前往金城東門市場查核春節應景食品，為民眾食安把關。（圖／金門縣衛生局）

農曆春節將至，家家戶戶都忙著準備團圓飯與年節食材；為確保民眾食的安全，金門縣衛生局長李金治昨（4）日率領相關人員，前往金城東門市場商家、特產行、雜貨店及宴席、團餐餐廳等，進行食品良好衛生規範準則及食品安全聯合稽查。現場查核食品標示、肉品來源、食材來源、環境衛生；發送食品相關宣導手冊、單張及海報等資料，提供業者運用，為民眾食安把關。

衛生局表示，近期展開之春節稽查專案，共計稽查食品販賣業97家次、宴席、團餐及一般餐廳214家次、食品製造業63家次，針對轄內食品販賣業、製造業、餐飲業等春節應景食品進行抽驗，共計抽驗51件；檢驗項目依產品種類分別有防腐劑、甜味劑、著色劑、過氧化氫、乙型受體素、農藥多重殘留、二硫代胺基甲酸鹽類、禽畜產品中殘留農藥、食品中微生物等，檢驗結果均符合規定。

廣告 廣告

衛生局說明，此次抽驗品項包括：高坑有限公司的高坑牛肉海鮮干貝醬、高坑牛肉干貝XO醬；馬家麵線的馬家麵線（高粱口味）、馬家麵線（原味口味）；大方鬍鬚伯麵線的鬍鬚伯麵線古早原味、鬍鬚伯麵線高良麵線；蓉鳳戰製麵的水餃皮、拉麵；記德餐廳烹煮的蝦子、三層肉；金名屋小館烹煮的蝦子、螺肉；長合餅舖的原味一口酥；怡馨糕餅家的米香；閩式燒餅的鹹燒餅；張北北手作鋪的甜燒餅；金門區漁會生鮮超市（金城店）的彩色甜椒、馬鈴薯、甜玉米、屏東豬肉絲、紐西蘭沙朗牛肉片、白殼紅仁鮮活蛋；華山商行的芥菜、高麗菜；Mia C'bon金門太湖店的佛蒙特咖哩（甜味）、納多利起司魚板棒（辣味）；寶雅生活館的黑糖風味螺旋餅（全素）、義美生機冷凍乾燥香蕉、黃心梅、北海鱈魚香絲、晶晶果凍條（綜合口味）、雪屋（海苔口味）、恰好香香豆、晶晶象皮糖、香港桃酥、小豆苗鐵板燒；鈞統企業有限公司的漢堡糖、沙茶豆干、甘草瓜子、海之味、炭燻烏沉李；家樂福金門分店的竹炭花生、蛋酥花生、五香豆乾、素食香菇豆乾（純素）、伊華三麗鷗五連草莓棉花糖、迷你炫彩酸帶軟糖（水果風味）、QQ軟糖－迷你荷包蛋造型、辣橄欖、仙楂餅、北海道鱈魚香絲（明太子風味）。

衛生局提醒，食品業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，俾利溯源追蹤，並呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商或國內負責廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品；購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全。

衛生局已將相關抽驗結果公告於該局網站，詳細資料民眾可上網至（http://www.kmhb.gov.tw 首頁／業務專區／藥物食品檢驗資訊專區／檢驗結果）查詢相關訊息。

更多中時新聞網報導

帕拉斯帥主唱摔車 團員打趣臉沒事就好

台港陸賀歲片拚場 陣容超堅強

徐愫儀深耕鼻科 治病更醫心