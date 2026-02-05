金門稽查食安 374家全合格

農曆春節將至，家家戶戶忙著準備團圓飯與年節食材，金門縣衛生局近期辦理春節稽查專案，4日前往金城東門市場進行食品良好衛生規範準則及食品安全聯合稽查，針對商家、特產行及餐廳等營業場所，查核食品標示、肉品來源、食材來源及環境衛生，專案共稽查374店家、抽驗51件產品，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，近期所展開的春節稽查專案，共計稽查食品販賣業97家次、宴席、團餐及一般餐廳214家次、食品製造業63家次，另針對轄內食品販賣業、製造業、餐飲業等春節應景食品抽驗，共計51件；檢驗項目依產品種類分別有防腐劑、甜味劑、著色劑、過氧化氫、乙型受體素、農藥多重殘留、二硫代胺基甲酸鹽類、禽畜產品中殘留農藥、食品中微生物等，檢驗結果均符合規定。

衛生局說明，抽驗品項多為年節期間民眾經常食用之產品，包括牛肉干貝XO醬、麵線、水餃皮、拉麵、海鮮、肉品、蔬果及應景零食等類別；相關抽驗結果已公告於該局網站，民眾可自行上網查詢接受抽驗的詳細店家與品項資料。

衛生局提醒，食品業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，以利溯源追蹤，並呼籲消費者購買年節食品時，盡量選擇完整包裝的食品，注意產品包裝的品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商或國內負責廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品；購買後盡早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全。