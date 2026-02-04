金門第四波加班機 2月5日上午9點開放訂位

▲春節期間，國防部備妥C-130型運輸機2架待命支援外、離島緊急疏運作業。（資料照／空軍司令部提供)

[NOWnews今日新聞] 年關將近，金門春節疏運工作也緊鑼密鼓進行中。金門立委陳玉珍今（4）日表示，昨日邀集交通部民航局、縣府觀光處及兩家民航業者代表召開協調會，針對仍有鄉親反映訂不到機位的問題，尋求擴大疏運量能的可能。經協調後，今年春節疏運工作，將加開第四波加班機，明（5）日上午9:00起開放訂位，以協助鄉親順利返鄉及回到工作地。

陳玉珍辦公室表示，經協調後達成共識：第一、民航局應落實要求兩家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前一年。第二。對於今（115）年春節疏運工作，將加開第四波加班機，立榮航空將增加2月13、14、15等3日北金航班座位數（放大機型），華信航空則是增加2月19、21、23等3日北金航班座位數（放大機型），以上航班都將於2月5日（四）上午9:00起開放訂位，以協助鄉親順利返鄉及回到工作地。

廣告 廣告

陳玉珍表示，每年春節訂返鄉機票，都是金門鄉親年度大事，從她擔任立委以來，幾乎年年都召開協調會來要求加開班機。而鄉親普遍都質疑，是不是有優先提供旅行社團體訂票，還是航空公司都保留部分機位未開放，才讓鄉親年年都得苦苦守候在電腦前上網訂票或打電話訂票。

對此，民航局空運管理組組長戚培芳表示，今年春節疏運第一波兩家航空公司就已提供9萬7,160個座位數，加計後續兩波加班機，合計已經提供10萬7,238個座位數，與去年相比，增加4,860個座位數。而民眾質疑旅行社是否有優先把票訂走的問題也不存在，因為在管制期間內，不僅民航局會緊盯兩家業者，消保官也會現場監督，因此鄉親不用擔心有旅行社優先拿團體票的問題。

陳玉珍提到，大部分鄉親都希望爭取能訂到過年前兩天以及收假前兩天等尖峰時段的機位，因此，她也特別拜託兩家民航公司能夠儘量調度，讓這幾天尖峰時段的班機能夠利用放大機型的方式，提供更多的座位數，來讓鄉親有訂到機位的機會。經協調後，兩家航空公司業者也允諾將會以放大機型的方式來增加座位數，立榮航空將增加2月13、14、15等3日北金航班座位數（預計釋出684個機位），華信航空則是增加2月19、21、23等3日北金航班座位數（預計釋出500個機位），這些航班也確定於2月5日（四）上午9:00起開放訂位。

陳玉珍表示，希望金門每位鄉親都能夠順利訂票返鄉過節，相關單位也應該持續檢討訂購機票作業，提供更完善、更便利的服務，她也要求民航局應落實要求兩家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前一年。

國防部則表示，為確保春節期間外、離島交通順暢，規劃自2月13日至23日止，備妥空軍C-130型運輸機2架待命支援外、離島緊急疏運作業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李貞秀就任立委 中配村長聲援「放棄國籍困難」：促官方停止追殺

「小草女神」捲毛嘉慶性騷疑雲 民眾黨暫停中壢選區初選民調

職棒生涯文物捐贈退輔會 陳義信：沒有榮工處就沒有現在的我