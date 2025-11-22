金門第22屆浯島文學獎 首設「劇本創作組」首獎從缺
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天舉行總獎金100萬元的第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，除了原有的小說、散文與新詩3大組別，首度增設「劇本創作組」。副縣長李文良說，文學是一個地方文化水平的重要象徵，大家一起辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。第22屆「浯島文學獎」6月1日開放徵件，收到238件參賽作品，經過初審、複審及決審，短篇小說組因作品未達標準，首獎從缺；文化局首度設立的「劇本創作組」，因首獎劇本未依規定獲原著作者授權，資格取消，首獎從缺。有評審建議，增設劇本創作組立意良善，但未將電影、舞台、電視劇分類，也讓評審標準難以拿捏。文化局長陳榮昌說，文史作家長期進行田野調查，把金門歷史文化完整呈現，這些都是金門文學創作的養分，文學創作的根源。盼明年推動寫作班，搭配閱讀推廣、獎補助出版到浯島文學獎，培養更多新世代文學作家。第22屆「浯島文學獎」獲獎名單及獎金：1、短篇小說組：首獎從缺。優等獎陳茂賢《土風時代》、張英珉《分手信》，各8萬元。佳作獎盧韋志《在鱟離岸之時》、潘榮飲《老士官長與我與海與湖》，各5萬元。2、散文創作組：首獎羅邦《飲酒者的遺言》，10萬元。優等獎陳慶瀚《閱讀一本島嶼書》、楊忠彬《鱟浦》，各5萬元。佳作獎許維民《相片人生》、許庭雲《坑道無光》，各3萬元。3、新詩組：首獎丁威仁《肉身的波紋-寫在金湖鎮特約茶室展示館》，5萬元。優等獎陳慶瀚《金沙溪》、鄭芳均《一帖草本記憶-記訪存德中藥房》，各3萬元。佳作獎蔡凱文《未竟的方志-寫給金門的海岸》、蔡宜勳《大灶腳》，各2萬元。4、劇本創作組：首獎從缺。優等獎鄭委晉《誰仍在浯島輸血？詩魔未竟之詩》，5萬元。佳作獎林愷青《島主》，3萬元。
