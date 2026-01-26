金門線上公職財產申報抽籤 25人抽中實質審查

▲陳福海縣長親自主持抽籤。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府今（26）日於縣府第一會議室舉行114年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業，由縣長陳福海在縣府主官(管)及所屬機關首長見證下，透過法務部財產申報系統線上抽籤，從249件申報案件中依規定抽出25件審查人員，並再隨機選出1件進行前後年度比對，以確保財產申報的公正與透明。

陳福海縣長表示，財產申報制度核心在於廉潔施政與政風端正，透過公開機制讓民眾得以監督，提升政府公信力。政風處則指出，依《公職人員財產申報法》，申報資料須接受個案審查，並查核部分案件是否有異常增減或申報不實情形。

本次抽籤結果，應辦理實質審查案件如下（職稱係以114年度申報所任職務為準）：文化局會計主任魏仕傑、城鄉處副副處長陳彥志、柏村國小兼會計員李明憲、西口國小總務主任翁銪晨、金沙鎮衛生所主任楊大威、自來水廠課長鄭厚農、金沙國中校長黃明森、金城國中事務組長許光前、金寧鄉衛生所前主任吳國斌、稅務局副局長吳志偉、古寧國小總務主任陳緯武、政風處科長吳俊揚、金沙國中前事務組長楊靜婷、安瀾國小校長陳來添、工務處科長蔡水進、陶瓷廠課長蘇忠誠、農試所會計主任陳嘉靚、金鼎國小會計員李小玲、文化園區管理所所長盧根陣、城鄉處科長李程遠、金湖國中校長莊錦智、採購招標所課長吳東強、工務處副處長何佩舉、文化局副局長洪蘋萱、金門日報社經理王志忠等25件則將依法進行實質審查；另本縣文化局副局長洪蘋萱並追加辦理前後年度申報資料比對。（照片翻攝畫面）