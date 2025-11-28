金門縣公有停車場電動汽車充電站 115年起正式啟動收費
【記者 洪美滿／金門 報導】因應中央「2050 淨零碳排」政策，縣長陳福海相當重視並指示積極打造低碳智慧島嶼，電動車充電站的建置對金門邁向永續交通具有重要意義，自114年1月起本府正式啟用16處電動汽車充電站，共設置 85 座充電樁，營運初期提供免費充電服務，至今已穩定使用11個月，後續將正式導入收費系統，提供民眾充電服務。
金門縣府表示，充電站系統上線不僅有效紓解電動車充電需求，也帶動金門朝向永續、低碳與智慧城市願景邁進。未來縣府將持續完善綠能基礎設施，讓低碳的智慧電動交通成為更普及的生活選項。
金門縣觀光處長許績鑫指出，16處停車場域設置充電站分別為烈嶼鄉鐵漢堡停車場、烈嶼鄉署醫停車場、金城鎮公所後方停車場(民生停車場A區)、北堤停車場、鳳翔停車場、中正國小後門停車場、金門高中停車場、金寧轉運站停車場、金門縣地政局旁停車場、后湖海濱公園停車場、金門航空站第三停車場、山外停車場、台銀前停車場、金湖鎮綜合體育館停車場、金門縣畜產試驗所停車場、民俗文化村停車場等，每處有2座以上7KW慢充(J1772)，其中山外停車場、烈嶼鄉鐵漢堡停車場各1座120KW快充(CCS1、CCS2)規格充電槍，將取消原先以悠遊卡及金門縣民卡感應啟動充電的方式，改採LINE官方帳號作為統一啟動平台。為讓民眾有充分時間熟悉系統，即日起採用LINE啟動方式，但仍維持免費充電，協助使用者適應新的充電方式。
縣府觀光處提醒，115年1月1日起正式啟動充電站收費制度，並同步導入智慧化服務。民眾可透過LINE官方帳號查詢各站充電樁狀態、導航至充電站點，並查看個人充電歷史，大幅提升便利性與使用體驗，充電站收費標準：
AC 慢充充電樁：每分鐘1元。
DC 快充充電樁：尖峰時段（15:00–22:00）：每度電 5 元、離峰時段（22:00–15:00）：每度電6.5 元。
縣府說明，金門縣電動汽車逐月成長趨勢，截至統計至10月底共計339輛電動汽車，且中央已明定「電動汽車專用停車格以綠色框線標示，非電動車占用將依法處以600至1200元罰款」確保電動車主享有應有的權益，未來將持續觀察民眾使用情形，期望以更完善的充電環境，推動金門邁向真正的低碳永續島嶼。（圖／記者洪美滿翻攝）
