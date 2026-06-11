金門縣城鎮韌性防空演習先期輔訪

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▲會議情形。

【記者 洪美滿／金門 報導】為強化全民防衛觀念及提升地方災害應變能力，金門縣政府於10日上午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習先期輔訪」，由縣府副秘書長李廣榮主持，本縣村（里）長及各單位亦派員參加。國防部全民防衛動員署副處長蘇茂嘉上校率參官李駿賢上校及內政部警政署簡滿緯科員，特蒞臨本縣進行指導。

李副秘書長在致詞時強調，金門地理位置極具戰略重要性，強化基層民防及城鎮韌性是刻不容緩的施政重點。本次演習邀請村里長以及縣府各局處人員共同參與，就是希望將防空意識真正紮根至地方各角落。縣府各單位將會針對中央輔訪團所提出的寶貴意見，精進各項細部計畫，確保各演練場域的動線與引導措施切合實戰需求。

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全動署副處長蘇茂嘉上校表示，今（115）年防空演習著重全民參與，聽聞防空警報聲響時，所有人都須就近至防空避難所避難。並請與會村、里長協助向民眾宣導以下觀念：一、地下比地上更安全；二、室內優於室外；三、遠離外牆及門窗；四、避開危險物品。演習當日行進中的車輛（包含公車）皆須停駛，並遵照警方指引靠邊熄火，前往就近的防空避難所避難。

▲蘇副處長在金城車站現地指導防空避難。

縣府民政處表示，本年度城鎮韌性（防空）演習預計於8月11日（星期二）下午13時30分至14時正式實施。本次演習將採取實兵實作方式，針對「防情傳遞與警報發放」、「民眾疏散避難」、「交通及其他必要管制」等關鍵課目進行高強度演練，藉此驗證全縣在戰時或緊急狀態下的應變機制。

依據行政院訓令，本縣擇定金城車站作為「公共運輸場域」演練地點，以驗證大眾運輸樞紐在警報響起時的旅客疏散與車輛管制；並擇定「金城鎮公所與大賀藥局」作為「生活消費與機關場域」，以檢驗在大賀藥局內現場消費人員及附近活動民眾，在警方及民防人員引導下迅速疏散至鄰近的金城鎮公所進行避難，藉此測試民間商號與公家機關之間的民防聯動與避難收容能量。

在副秘書長、民政處及警察局人員陪同下，全動署副處長蘇茂嘉上校一行實地走訪三處防空演練地點。蘇副處長就各演練場域的缺失與改正之處提出具體建議，並肯定縣府同仁的用心。本次先期輔訪過程順利，地方各單位積極準備，期盼透過實地演練建立實際應變能力，進一步強化金門地區的整體防衛韌性，亦請民眾屆時踴躍配合演習。（照片記者洪美滿翻攝）