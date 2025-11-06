金門縣府主動式調查微型電動二輪車使用現況 啟動全面管理宣導行動

【記者 洪美滿／金門 報導】隨著兩岸觀光往來恢復熱絡，金門成為陸客自由行與小三通旅客的熱門目的地。微型電動二輪車因具環保、輕便與高機動性等優點，已成為旅客島內短程移動的主要交通工具。然而，近年也因旅客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規駕駛、雙載、未戴安全帽與違停等問題頻傳，對交通安全及觀光形象造成衝擊。

為全面掌握現況並研擬改善策略，秉持縣長陳福海友善旅遊的施政理念，避免「不教而殺謂之虐」的作法，採取善政親民教育宣導的作為，縣府觀光處於11月初啟動「陸客微型電動二輪車問卷調查」，針對入境陸客的租車行為、交通安全認知及租賃業者教導情形進行主動式問卷訪談調查，調查於金城市區及熱門觀光景點進行。

調查結果顯示，受訪旅客皆為在金門旅遊期間曾租用微型電動二輪車，其中九成以上表示入境後曾收到交通安全宣導單或觀看宣導影片，顯示現行宣導機制已具一定成效，旅客對交通安全資訊的接收度普遍良好。然而，仍有部分旅客反映宣導內容偏重文字、缺乏道路實際操作示範，顯示在宣導方式與教材多樣性方面仍有精進空間。

在交通安全認知方面，部分旅客不瞭解金門與中國大陸交通法規差異，增加違規風險。雖然多數租車業者會提供騎乘教學與緊急聯絡方式，但仍有個別業者未落實安全教育，導致旅客對車輛操作、換電池及事故處理程序不夠熟悉。

縣府表示，調查結果呈現微型電動二輪車使用在「道路實際操作教育不足」及「法規認知不足」的問題。縣府後續將推動三項重點策略：強化入境宣導力度，在碼頭播放多語影音宣導影片，並發放多語交通安全硬卡；建立合法業者名單與稽查制度，要求業者合法合規營業並與旅客簽署租賃契約；持續問卷訪談調查，了解現況並研擬改善策略，確保旅客交通安全。

縣府強調，金門觀光交通安全不僅關乎旅客權益，更影響地方形象與永續發展。未來將持續與監理站、產業發展處及警察局等相關單位協力合作，打造金門成為兼具環保、秩序與品質的智慧觀光島。（照片記者洪美滿翻攝）