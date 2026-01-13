金門縣府人事又搬風 參議陳祥麟出任第二位副縣長

金門縣政府依114年12月3日修正公布之地方制度法，增列現任參議陳祥麟為第二位副縣長，人事派令自115年1月16日生效。(資料照／于家麒攝)

因應民國114年12月3日修正公布之地方制度法第56條之規定，金門縣政府依法可增列副縣長及副祕書長各1人，今(13)日名單正式出爐，將由參議陳祥麟出任第二位副縣長、參議李廣榮出任副祕書長，連同其他8位新任主官(管)人事派令，均自1月16日生效，並於同日分別舉行各該機關新任首長布達交接典禮。

縣府指出，鑑於近年金門地區社會產經結構發展多元，公共事務及問題日趨繁雜，公眾需求日益多樣化，金門縣政府現有編制僅置副縣長及祕書長各1人，實已不敷因應縣政業務推動需要。是為提升縣府團隊施政效能，強化各局處協調管道，縣府刻正辦理組織自治條例及編制表修正作業，定自115年1月16日施行，同時審慎進行相關人事調整，期以確保重大政策與建設得以穩健推動。

依據縣府今日發布之新聞稿指出，新增副縣長將由現年63歲的參議陳祥麟出任。陳畢業於中央警官學校刑事警察學系，曾任金門縣警察局巡官、課員、督察員、股長、警察所長、課長、主任、內政部移民署專門委員、金門縣議會總務組主任、縣府行政處處長、建設處處長、祕書長等職務。

副秘書長則由現年60歲的參議李廣榮出任。國立高雄大學高階經營碩士班畢業的李廣榮曾任金門縣自來水廠工程員、技士、縣府課員、課長、縣農業試驗所所長、縣府行政處副處長、社會處副處長、建設處副處長、縣環境保護局局長等職務。

另民政處長由原副處長陳國興升任、衛生局代理局長李金治真除、金門縣採購招標所所長由原社會處科長方小萍出任。除上開新任主官(管)外，原民政處處長許慧婷及綜合發展處處長魏志成調任縣府參議、原觀光處副處長何桂泉調任民政處副處長、原文化局副局長洪蘋萱出任縣府簡任祕書、原文化局藝文推廣科長李海瑩升任該局副局長、原採購招標所所長翁秝蓁於同日屆齡退休。綜合發展處處長職務暫由副處長許一傑代理、衛生局副局長職務暫由科長許珊瑋代理。

