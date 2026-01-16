金門縣府打造友善育兒環境 新生兒家庭最高可同時享三大補助

▲金門縣生育三大補助懶人包。

【記者 洪美滿／金門 報導】為因應少子化趨勢並減輕新生兒家庭育兒初期的經濟負擔，金門縣政府與金門縣議會偕同持續加碼生育支持政策。自民國115年起，符合資格的新生兒家庭，除原有的「婦女生產補助」及「生育贈禮」外，還可再領取每名新生兒新臺幣3萬元的「支持生育加碼補助」，三項補助最高可同時享有，實質強化對育兒家庭的支持，落實「生得起、養得安心」的政策目標。

金門縣府說明，依《金門縣婦女生產補助自治條例》規定，婦女生產補助係依胞胎數核發，單胞胎補助新臺幣2萬元、雙胞胎補助6萬元、三胞胎以上則每一胞胎補助4萬元；同時，符合資格的新生兒家庭，亦可依胞胎數領取生育贈禮，單胞胎1份、雙胞胎2份，三胞胎以上則每一胞胎各1份。

此外，為進一步減輕新生兒家庭負擔，在議會支持下，縣府自115年起推出「支持生育加碼補助」，每名新生兒一次性發放新臺幣3萬元。申請對象須為民國115年1月1日（含）以後出生，並於出生日起60日內完成出生登記且初設戶籍於本縣之新生兒，且其父或母於新生兒出生日前，已連續設籍本縣滿1年以上，並於出生日起60日內提出申請。

金門縣府也提醒，本計畫已於115年1月15日發布，發布日前(115年1月1日至15日)已完成婦女生產補助申請，且符合支持生育加碼補助資格，並於計畫發布日仍設籍金門縣者，將由縣府依戶政及既有申請資料主動造冊辦理補助發放，民眾無須另行提出申請。

在申請窗口方面，支持生育加碼補助及婦女生產補助，均由新生兒戶籍所在地之各鄉鎮公所受理；生育贈禮則由辦理新生兒出生登記或初設戶籍之各鄉鎮戶政事務所受理並交付。金門縣府提醒，若新生兒出生登記採跨縣市異地辦理或以線上方式申辦者，仍應於新生兒出生日起60日內，分別向其戶籍所在地之戶政事務所申請並領取生育贈禮，並向鄉鎮公所提出支持生育加碼補助申請，請民眾特別留意相關時程。

金門縣府強調，透過婦女生產補助、支持生育加碼補助及生育贈禮三大措施同步推動，可有效減輕家庭在生育及育兒初期的經濟壓力。未來也將持續檢討並精進相關生育與育兒支持政策，打造更完善、友善的育兒環境，讓新生兒家庭在金門安心成家、幸福成長。（照片記者洪美滿翻攝）