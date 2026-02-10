金門縣府春節前聯合稽查大型賣場 強化公共安全安心採買過好年

▲縣府春節前聯合稽查大型賣場-強化公共安全讓縣民安心採買過好年。

【記者 洪美滿／金門 報導】農曆春節將至，年節採買人潮逐漸湧現，為確保縣民於大型賣場及量販店購物安全，金門縣政府日前由消保官偕同消防局、衛生局、稅務局、社會處、產業發展處及城鄉發展處等相關單位，針對縣內多家大型賣場實施公共安全聯合稽查，全面檢視建築物公共安全、防火避難設施及相關設備維護情形，期能提供縣民安心、舒適的消費環境。

金門縣府表示，於春節前夕加強大型消費場所之公共安全稽查，目的在於事前提醒與輔導業者重視公共安全管理，並非以裁罰為主要手段，希望透過主動檢查，降低災害風險，避免不必要的損失，確保消費者生命與財產安全。

廣告 廣告

金門縣府強調，各大賣場除提供縣民便利的購物服務外，亦應善盡場所管理責任，確實維持防火避難設施功能正常，確保安全門、逃生動線及走道暢通，並加強電扶梯、昇降設備及各項防火避難設備之日常巡檢與維護，以因應春節期間人潮增加所帶來的安全需求。

此外，金門縣府特別呼籲業者，切勿於安全門、樓梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道等處堆置雜物或貨品，以免阻礙逃生動線，造成公共危險。同時也提醒縣民於公共場所購物消費時，留意周遭逃生避難路線，如發現疑似影響公共安全之情事，可隨時向城鄉發展處通報；倘經查獲違規事項，將依建築法相關規定辦理裁處。金門縣府將持續為縣民消費環境之公共安全嚴格把關，讓大家安心迎接新春佳節。（照片記者洪美滿翻攝）