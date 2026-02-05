金門縣府樂呵呵！恢復上海居民赴金遊 小三通旅遊市場再加溫

【記者 洪美滿／金門 報導】昨(4)日下午3時，大陸文化和旅遊部發布「近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊」信息，引起兩岸人民的高度關注。在金門陸續迎來「兩岸小三通」客運航線運營25週年與「金門港旅運中心」試營運等重要時刻，大陸文旅部此項重磅消息，讓原已熱絡的小三通旅遊市場，再注入一股活水泉源，金門旅遊前景一片看好。

大陸文旅部為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應臺灣民眾和旅遊業界熱烈期盼，增進兩岸同胞利益福祉，陸方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。據此，金門縣政府觀光處處長許績鑫表示

，十分樂見兩岸旅遊政策能夠逐步恢復，這也是金門旅遊業界共同期盼的政策趨勢，金門已經做好各項準備工作與基礎條件，希望能夠儘速迎接上海居民來金旅遊人潮，加速小三通旅遊進程。

同時，觀光處處長許績鑫也提到，小三通這條和平航線乘載著兩岸人民交流的重要使命，亦扮演兩岸重要的交通樞紐，今年是具有價值與意義的一年，小三通通航25週年不僅標示著一個歷史節點，亦是小三通駛向永續發展的里程碑，且水頭新旅運大樓即將落成啟用，預計能夠容納年旅運量350萬人次，大幅提升小三通整體營運量能。

據統計，2025年小三通入出境人數高達1,843,461人次，自2024年9月27日恢復陸客來金旅遊以來，以旅遊簽入境已累積237,

563人次，帶來的人潮與商機，讓金門居民十分有感，但整體量能仍可以持續提升，縣長陳福海長期關心陸客來金旅遊人數的增長趨勢，並且責成觀光處鼓勵大陸福建省居民來金旅遊、並透過既有管道，協助爭取恢復福建省外居民來金門旅遊，以及逐步推動小三通船班增班作業，穩健有序提升小三通旅遊量能。

縣府觀光處強調，金門基於小三通政策與地緣優勢，地方觀光產業與經濟發展與小三通旅遊人數有正相關，對於昨(4)日大陸文旅部發布的好消息，對金門觀光產業發展無疑打了一劑強心針，金門縣府已規劃今年度將前往上海辦理旅遊推介會，強化金門觀光行銷力度，吸引更多的上海居民來金門旅遊。也期盼兩岸旅遊能持續正向發展。（照片記者洪美滿翻攝）