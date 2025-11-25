金門縣府討租81萬危及公園 張維倩籲新北市府爭取無償使用

248251125a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市中和區圓通路正行里小公園，面臨金門縣政府要求支付每年81萬餘元租金的困境，新北市議員張維倩近日接獲里長陳盈君及大量鄉親陳情。張維倩指出，這座公園是里內唯一的兒童遊戲場及重要休憩空間，絕不能因縣市間的土地管理問題而被迫收回或拆除，要求新北市政府立即出面與金門縣政府協調。

張維倩表示，正行里小公園坐落於圓通路145巷，原本是無償借用，但金門縣政府於今年11月19日發文，通知該案將不再續辦無償借用；公文並指出，如中和區公所仍有使用需求，須依金門縣縣有財產自治條例第46條第一項第一款規定辦理專案出租，並要求每年支付高達新台幣810454元的租金。她強調，這塊土地並非空地、也不是拿來賺錢的地方，而是社區10幾年來累積的生活和情感連結。

廣告 廣告

248251125a07

張維倩指出，這塊地是里民每天運動、散步、交流的重要場域，看到小朋友在這裡奔跑、長輩在這裡活動，這不只是一塊地，更是社區不可或缺的公共生活。一座遊戲場拆掉很容易、清空很快，但要重建社區累積10幾年的情感與連結卻非常困難。

因此，張維倩與陳盈君里長已正式向新北市政府反映此案，並呼籲市府應本於保障市民權益立場，立即與金門縣政府展開協商，爭取續予無償借用，維持既有公共服務；若無法全免，應大幅降低租金或延長協商期限。而必要時召開跨縣市協調會議，由金門縣政府、新北市政府、中和區公所及地方民代共同討論可行方案。

新北市府民政局針對此案做出說明，表示將持續協助中和區公所處理後續事宜。並承諾會與土地所有方金門縣政府保持密切聯繫，展開跨縣市的協調作業，盡力爭取無償借用，以保障中和區里民長期的休憩權益。

張維倩呼籲新北市與金門縣政府，應以民眾的需求優先，讓孩子們繼續擁有安全的遊戲空間、讓社區保有大家共同的休憩空間，她承諾將持續向里民報告所有進度，一同守護小公園。

照片來源：新北市議員張維倩服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北水利局CCTV聲納齊出動 守護2663公里地下汙水管網

審查新北交通局預算 鄭宇恩促加速推動7大重點建設

【文章轉載請註明出處】