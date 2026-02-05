金門縣府「珍愛生命 守護天使」訓練 培訓志工成為自殺防治守門人

【記者 洪美滿／金門 報導】為拓展並強化本縣自殺防治網絡，金門縣志願服務推廣中心昨（4日）於金湖社會福利大樓一樓，辦理「珍愛生命 守護天使」志工在職教育訓練。本次課程以「自殺防治與憂鬱認識」為主題，邀請衛生福利部金門醫院林華瑩護理師擔任講師，參訓對象為本縣立案社政類志工團隊轄下志工、公所相關業務承辦人及主管等，共計7

0人參與。

課程中，講師從台灣當前自殺問題現況出發，說明常見的憂鬱情緒與心理困擾樣態，並引導學員學習情緒覺察的重要性，強化志工對高風險訊號的敏感度。同時透過實務經驗分享，協助學員了解在第一線服務與日常生活中，如何以正向態度主動關懷、積極傾聽，並給予適當回應與支持陪伴，必要時能即時轉介專業資源，落實「人人都是珍愛生命守門人」的理念，成為民眾情緒支持與危機抒解的重要力量。

廣告 廣告

社會處處長王茲繐代表縣長感謝志工們長期投入社區服務，指出志工遍布各鄉鎮社區，是縣府推動自殺防治工作不可或缺的重要夥伴。期盼透過本次專業課程，協助志工提升對受服務者身心狀態的觀察與判斷能力，能及早發現可能的自殺風險，並依「一問、二應、三轉介」珍愛生命守門人三步驟，給予適切協助與支持，以事前預防取代事後處理，降低憾事發生的可能。

社會處表示，志願服務不僅是付出，也是自我成長的重要歷程。為建構完整且友善的社區服務網絡，縣府持續鼓勵民眾加入志工行列，並重視志工專業知能的培訓。近年來，社會處志願服務推廣中心積極規劃各項訓練課程，期盼志工踴躍參與，持續精進服務品質，實踐「取之於社會，用之於社會」的精神，攜手打造溫暖、安全、幸福的金門。（照片記者洪美滿翻攝）