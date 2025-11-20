金門縣府：統籌分配稅款2.5% 應分配離島3縣

（中央社記者吳玟嶸金門20日電）行政院版財劃法修正草案今天出爐，金門縣政府表示，應將統籌分配稅款2.5%分配給離島3縣的規定納入草案；立委陳玉珍則說，應清楚告訴國人院版財劃法實際分配各縣市金額。

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修法，根據草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，且院版草案將直轄市及縣市按同一公式分配，鄉、鎮、基本財政收支差額併入縣計算，不再區分本島及離島。

金門縣政府透過文字稿表示，財政部擬具財劃法分配指標，其中基本建設指標做很大變動，離島3縣（金門、澎湖及連江）很難從中獲得分配款，建議草案應確保離島3縣統籌分配稅款額度，將今年3月21日公布財劃法第16-1條有關可供分配款項2.5%分配離島3縣的規定納入，以符合財劃法調劑盈虛精神。

金門縣政府也表示，認同行政院所提「中央及地方事權劃分應符合中華民國憲法增修條文及地方制度法」，金門縣承接精省後許多原屬省主辦業務如自來水、農試所、畜試所、水試所及林務所等，應全數歸還中央主辦，又金門大橋後續維護、管理及養護等事項應比照新北市淡江大橋、屏東縣內鵬灣跨海大橋及澎湖縣澎湖跨海大橋由中央管理，以符合公平原則。

金門縣政府也指出，金門縣編制員額長期被低估，以金門縣人口數、土地面積跟相近縣市相比，編制員額少735人至2510人，縣內以約用人力提供服務卻必須自行負擔人事費。中央應增加離島編制員額，未增加前中央應同意離島縣將這些人力列入基準財政需要額。

國民黨立委陳玉珍也透過文字指出，離島縣受限於先天條件，需要中央更多資源挹注，期待行政院能把「統籌分配稅款2.5%分給離島」納入院版中，讓離島3縣有更多自主財源，投資在離島整體軟硬體建設上，讓離島發展更為健全。

陳玉珍說，行政院提到，中央給各縣市的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計不會低於114年度水準，對金門等離島縣來說，114年度的補助水準應該包括尚未分配給3離島的統籌分配稅款才是正確之道。

陳玉珍表示，行政院應該讓數字說話，清楚告訴國人行政院財劃法版本實際分配給每個縣市的金額，讓各直轄市及縣市政府明瞭各自從中央能獲取多少補助金額。（編輯：黃名璽）1141120