金門縣志工田麗莉、陳蓮、劉秀華榮獲「全國志願服務獎勵金牌獎」

【記者 舒遠／金門 報導】金門縣社會處綜合志工隊志工田麗莉及安岐社區發展協會志工陳蓮、瓊林村社區發展協會志工劉秀華。他們在金門投入志願服務超過20年，服務時數超過8,000小時，榮獲「全國志願服務獎勵金牌獎」殊榮，該獎項將於11月28日在臺北市大直典華幸福大樓舉行「114年全國績優志工表揚典禮」頒賀，縣長陳福海特別致贈程儀壯行，肯定志工們服務熱忱及貢獻，並感謝其為金門縣志願服務工作的付出。

縣長陳福海昨日由社會處長王茲繐、金寧鄉秘書楊雅芳、瓊林里長蔡懷之及家人陪同，特別為田麗莉志工、陳蓮志工、劉秀華志工三人赴台參加表揚典禮，致贈程儀壯行及感謝志工們的熱情付出。

廣告 廣告

縣長指出，志工的精神不僅是社會向善的基石，更是推動地方進步的重要力量。他特別提到，他們三位志工長年無私奉獻，不僅展現對社會的責任感，也啟發了更多人參與志願服務。他期許這樣的善行能在金門蔚然成風，並強調縣府會持續深化志工培訓與支持機制，讓更多志工能夠發揮才能，為社會帶來更大的影響力。社會處處長王茲繐也表示，秉持「服務最樂、助人最樂」之志願服務理念，讓志工成為金門一股暖流及強大的助力。

田麗莉志工今年68歲，民國80年隨著軍職的先生帶著孩子回到了金門，因先生退休、孩子出外求學獨立，故90年初加入志工行列，歷經社會處、國家公園、就業中心、環保局等不同的單位、接觸不同的領域，亦學習很多相關知識，如服務台的接待、體會求職者的同理心、環保知識等。田麗莉說很榮幸能夠加入志工行列學習成長，也感謝所有志工好友的包容扶持與陪伴，往後一樣走入社區，走入人羣為大眾服務繼續做一個快樂的志工！

劉秀華志工今年70歲，自民國90年取得志工資格以來，服務足跡遍及文化局、衛生所、社區、環保局與校園等多處場域，是地方口中真正的「全方位志工」。在先生長年理解與相挺下，她既照顧家庭、也照顧社區，身影總是溫柔而踏實，長年付出而不張揚。劉秀華志工曾獲關懷據點志工、環保志工及教育志工績優表揚等多項肯定，這些獎項並非用來裝飾，而是一路陪伴家鄉走過歲月的足跡。特別在教育領域中，她長期擔任校園早餐志工，不論颳風下雨、烈日寒冬，守護孩子們的健康。此外，她也常陪同社區年輕志工訪視長輩、參與活動，用自己穩定的節奏示範，相處時沒有距離，就像一家人；在她的陪伴下，志工服務自然在代與代之間傳承，溫柔而牢固。「家鄉會變得更好，是因為有人願意一起做。」這句話，她沒有喊口號，只是每天用行動慢慢實現。劉秀華志工，不只是志工。她是社區的定心、是日常的光、是溫暖的延續。

陳蓮志工自民國89年擔任金寧鄉公所綜合福利志願服務隊志工隊員，之後於工作之餘又投入安岐社區及金寧衛生所、金寧中小學等領域志工長達 25年之久，她以滿腔熱忱的心，能於多領域的崗位上，投入志工服務行列，實屬不易，並能以正確的服務理念及開朗積極的服務態度，參與投入，其服務積效及優異表現受到肯定。歷年來得獎不勝枚舉。（照片記者舒遠翻攝）