金門縣打造全齡長照學堂 翻轉服務新典範勇奪全國共老獎

▲金門縣衛生局赴台出席「114年健康城市暨高齡友善城市獎」頒獎典禮。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府致力推動全齡友善長照服務的努力獲得國家級肯定！在衛生福利部舉辦的「114年健康城市暨高齡友善城市獎」評選中，金門縣衛生局與社會處以「翻轉照顧學習相伴、打造全齡長照學堂」為主題參賽。本次評選競爭激烈，在「共老獎」參賽項目中，全國投稿六十餘件，僅有七案進入第二階段實地訪視，最終金門縣脫穎而出成功獲頒此殊榮。

以人為本，回應高齡化挑戰

面對高齡化挑戰，金門縣人口老化指數已高達232.16，居全國第二高。落實陳福海縣長以「禮運大同篇」人本精神為基礎的施政理念，推動「世代共愛、樂活永續」策略，從教育、照護與社會參與三大面向出發，積極建構全齡共享的友善生活環境，實踐在地長照與健康的永續目標。

三大策略，打造「翻轉」長照學堂

在本次獲獎方案以「翻轉識能教育」、「翻轉照護觀念」及「翻轉互動場域」為三大策略核心，成功打造出獨具金門特色的長照服務模式：

規劃多元宣導、普及長照知能：推動「金閃閃長照劇團」校園巡演，讓學童以劇場方式理解長照意涵，並製作全國首本易讀長照手冊及長照小學堂社群宣導，亦達成全數村里長拜會，強化民眾對長照資源的認識與使用意願。 導入學堂模式、照顧品質提升：翻轉失智點與日照中心經營模式，透過系統性規劃課程與活動，讓長者在「上學」的過程中重拾學習熱情、活出精彩。同時，透過「樂活學堂運動會」，結合物理治療專業將活動日常化，讓長者在歡樂中達到健康促進的實質效果。 實踐老幼共學、促進世代共融：鼓勵長照單位與學校合作，更全國首創獎助計畫，透過政策引導，讓老幼共學從單次性合作擴展至帶狀式及自發性推廣，見證了老幼共學不僅讓長者充滿活力，更培養了學生的同理心與關懷精神，達成世代共好的願景。 ▲金門縣衛生局榮獲高齡友善城市類-共老獎。

展望未來

金門縣衛生局表示，本次榮獲「共老獎」是對於金門長照團隊的極大肯定，未來將持續深化「翻轉」理念，不斷精進服務品質與內容，鼓勵更多長者參與「樂活學堂」及「老幼共學」等活動，讓每一位金門長輩都能享受在地、安老、活躍的幸福晚年。

金門縣衛生局也呼籲，凡有長照需求的民眾，可撥打1966長照專線，或洽金門縣長期照顧管理中心（082-334228），將有專人提供完整諮詢與服務申請，攜手打造「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照服務體系。（照片記者洪美滿翻攝）