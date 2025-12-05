金門縣推動旅宿節能升級 節能改善最高補助16萬元

▲報名資訊。

【記者 洪美滿／金門 報導】旅宿老闆看過來！金門縣政府推出「114年旅宿業節能改善參與式提案計畫」，凡合法登記且目前營運中的旅館與民宿，都可提出節能改善提案，每案最高可獲 16 萬元補助。無論是「隔熱降溫改善」、「設備效率提升」或「智慧控制導入」，都能依自身需求規劃節能改善方案，讓旅宿「更舒適、更省電、更永續」。

為協助業者掌握節能趨勢，縣府將於 12 月 10 日辦理「節能與綠建築養成訓練暨提案工作坊」，特別邀請台灣建築中心綠建築標章評定委員劉光盛副教授分享綠建築打造經驗，並由公民審議主持人引導業者針對自身旅宿進行節能改善提案。課程內容從建築被動式節電、節能設計思維到利害關係人觀點分析，協助業者以多角化方式思考如何提出一份兼具經營效益與旅客需求的節能改善計畫，輕鬆達到「花小錢省大錢」的節能成果。

縣府產業發展處表示，此次將透過提案工作坊進行深度討論及計畫撰寫指導，後續經審查後預計選出至少 3 家旅宿業者作為示範案例，每案最高補助 16 萬元。希望藉由參與式提案機制，讓業者不再只是被動響應節能政策，而是能主動決定最適合自身營運的節能改善方式，進一步提升建築舒適度與能源使用效率，打造更永續的觀光環境。

金門縣政府誠摯邀請旅宿業者把握難得機會，只要「動一點、改一點」，不僅能有效降低電費，旅客入住品質提升，旅宿形象更加分。提案工作坊請掃描 QR Code 報名，完成報名即可加入提案討論流程、取得申請改善補助的資格。如有疑問可於FB臉書搜尋「金門節能島‧幸福又美好」瞭解相關資訊，或電話洽詢「住商節電專案辦公室」082-321635，將由專人為您服務。一起把旅宿打造成金門的節能新亮點！（圖／記者洪美滿翻攝）