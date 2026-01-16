金門縣政府持續精進傳統建築修繕管理 明確變更設計辦法與建築物使用彈性

▲115年度金門縣維護傳統建築風貌座談會。

【記者 洪美滿／金門 報導】為使傳統建築修繕制度更清楚、執行更順利，金門縣政府於民國1月9日舉辦「115年度金門縣維護傳統建築風貌座談會」，邀集相關單位共同參與，說明修繕獎助制度的執行方式，並就實務經驗進行交流，希望讓制度更貼近實際需求。

縣府表示，自推動傳統建築風貌維護獎助制度以來，已有相當成果。截至民國114年12月止，累計完成修繕案件773件（棟），投入獎助經費約新臺幣11億5,583萬餘元，讓許多傳統閩南式及洋樓式建築得以依原有樣貌修繕保存。近年也逐步從單棟修繕，轉向以聚落整體為考量，提升整體環境品質。

在修繕方向上，縣府說明，目前案件已採取「外觀維持、內部彈性」的作法。也就是說，建築外觀、立面語彙、材料與色彩仍以維持傳統風貌為原則，確保聚落景觀一致；但在不影響外觀的前提下，內部空間配置與使用機能，已適度放寬調整彈性，讓建築能更符合現代生活或再利用需求。縣府也期盼設計單位在規劃初期，就能清楚區分「外觀不可變」與「內部可調整」的範圍，減少後續修改與爭議。

座談會中也說明修繕案件的變更設計辦法。縣府指出，若施工過程中因實際需求需調整內容，將依案件性質區分是否須提送委員會審議，並由行政單位先行審查與現勘，在確保修復品質與安全的同時，也兼顧施工效率。

此外，縣府提醒，獲得獎助修繕的建築，完工後應依核定成果妥善維持，不宜再自行改變外觀。也請第一線設計單位與營造廠商，在施工與交付階段協助向民眾清楚說明相關規定，避免後續加設採光罩、鐵皮棚架，或任意改變建築形制，共同維護傳統聚落的整體風貌。

金門縣政府表示，未來將持續透過座談交流與制度檢討，讓修繕規範更清楚、使用更彈性，在維持傳統建築風貌的同時，也讓建築更貼近現代生活需求，確保傳統建築得以長久保存與安心使用。（照片記者洪美滿翻攝）