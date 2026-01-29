金門縣政府春節前夕慰勞清潔隊辛勞

▲慰勞金沙鎮公所清潔隊。

【記者 洪美滿／金門 報導】農曆春節將至，家家戶戶忙於除舊佈新，垃圾清運量隨之倍增。為感謝終年辛勤守護環境整潔的清潔隊員，金門縣政府於115年春節前夕啟動慰勞列車，由副秘書長李廣榮代表縣長，率領環保局局長楊建立，前往各鄉鎮清潔隊部致意。今年慰勞行動更添溫情，除了縣府準備的慰勞金與運動飲料外，更特別帶來了環境部致贈的「精緻米禮盒」，象徵著對基層環保英雄「實實在在」的感謝與支持，讓清潔隊員在忙碌的清運工作中，感受到來自中央與地方政府雙重的溫暖與關懷。

▲慰勞金湖鎮公所清潔隊。

回首過去一年，金門在環境維護與資源回收工作上屢獲佳績，這份榮耀完全歸功於全體清潔隊員的堅守。縣長陳福海多次強調，「整潔」是金門觀光的金字招牌，也是遊客對這座島嶼的第一印象 。然而，隨著春節返鄉人潮與遊客增加，加上環境清潔週的大掃除需求，清潔隊的工作量瞬間暴增。隊員們不僅要處理巨大廢棄家具，還需深入髒亂點與人潮聚集處進行清理，在高壓且具風險的環境中，他們始終無怨無悔，用雙手迅速恢復縣容的整潔與美麗 。

面對近日強烈冷氣團來襲，氣溫驟降，副秘書長李廣榮在慰問行程中，也特別提醒所有同仁，在執行勤務時務必做好保暖措施，注意行車與作業安全，因為每一位隊員的平安健康，都是縣府最掛心的事 。縣府也允諾，將持續爭取中央經費更新機具設備，期望透過機械化作業減輕同仁的體力負擔，優化工作環境，讓這群環保尖兵能無後顧之憂地投入工作。

▲慰勞金寧鄉公所清潔隊。

在這歲末年終的感恩時刻，金門縣環保局也向全體鄉親發出溫馨呼籲。春節期間，若您在清晨或夜晚的街頭，遇見這群穿著反光背心、為了大家的生活環境而犧牲假期的清潔隊員，請不吝嗇地給予他們一個微笑，或說聲「謝謝，您辛苦了」 。這一句簡單的問候，將是寒冬中最暖心的力量，讓我們共同以此致敬這群默默付出的英雄，攜手迎接一個乾淨、美好且充滿人情味的農曆新年。（照片記者洪美滿翻攝）