金門縣政府舉辦生成式AI應用黑客松 十六隊參賽展現行政創新量能

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府為提升公部門AI應用能力，推動行政數位轉型，於今（20）日正式啟動「金門縣政府生成式AI應用黑客松」活動，並於11月20日至21日辦理兩天的基礎與實作課程。此次活動由警察大學資訊工程學系陳英傑教授受邀授課，以專業視角帶領同仁深入了解生成式AI的核心概念與實務應用。

本次活動限定縣府及所屬一級機關報名參加，公告後即獲得熱烈回響，共有十六隊踴躍參賽，充分展現同仁對AI創新應用的興趣與期待。縣府並開放主管官以上長官列席觀摩，提供更高層級的支持與鼓勵，使AI導入行政流程的推動更具張力。

廣告 廣告

在兩天課程中，陳教授將從生成式AI的基本原理、應用案例、風險管理到工具實作等面向進行講授，並協助同仁熟悉 Copilot、ChatGPT、Gemini 等AI工具於公務工作的運用方式。課程內容涵蓋文稿撰寫、自動化流程、視覺素材製作、資料分析等實務情境，協助同仁快速掌握AI工具的實作能力。

完成課程後，各隊將自11月24日起展開約兩週的成果製作，運用所學開發創新提案或行政改善方案，並於12月5日參加成果發表與評選。每隊需提出完整簡報與AI生成成果，以展現AI如何實際改善業務流程、提升服務品質或協助單位效率化。

為鼓勵創新、激發潛能，縣府本次設置七個獎項，含前三名、兩名第三名及第四至第六名等獎次，並提供獎金與獎勵記功，肯定同仁投入 AI 創新應用的努力。期盼藉由獎勵制度，引導更多具體可行的AI應用案例在機關間擴散，逐步形成跨單位合作與技術分享的文化。

縣府綜發處表示，此次AI黑客松不僅是一場比賽，更象徵金門行政體系朝向智慧治理邁出的重要一步。透過課程學習、成果開發與創意交流，將深化同仁對AI工具的理解與使用能力，使AI能真正融入日常行政流程，提升整體政府效能。

未來，縣府也將持續推動AI人才培育與應用計畫，打造符合現代需求的智慧化政府，讓科技成為提升公共服務的核心助力。縣府期盼所有隊伍皆能在12月5日的成果發表中展現創意亮點，攜手推動金門的數位治理再向前邁進。（照片記者洪美滿翻攝）