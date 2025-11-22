金門縣映碧潭「人體漂流」民眾嚇壞報案！警消下水後嘆氣了…已明顯死亡

社會中心／洪正達報導

金門映碧潭晚間發生溺水案件，70多歲老翁被救起後已明顯死亡。（示意圖，與本無關／海委會提供）

金門縣22日晚間發生一起溺水意外，民眾6點多行經行金湖鎮映碧潭時，發現水面上有人正在漂浮，消防局獲報後派遣人車到場救援，當下艇靠近時發現人員已明顯死亡，初步釐清身分為70多歲的王姓男子，目前警方正在釐清發生原因中。

據了解，消防局獲報派遣趕抵現場時，發現溺水者正漂浮在水面上，下艇進行撈後，發現7旬老翁已明顯死亡，上岸後警方隨即拉起封鎖線調查，並釐清死者身分。

警方調查，死著為70多歲王姓老翁，目前正在深入調查落水原因或其他因素中。

