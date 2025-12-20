金門縣春節「感恩券」將發放 縣府推識別貼紙邀店家加碼共創商機

【記者 洪美滿／金門 報導】為活絡地方商圈並將社會福利轉化為實質經濟動力，金門縣政府自115年春節起，正式將「55歲至64歲慰助酒品」轉型為發放每人總額12,000元的「感恩券」。

為便利鄉親辨識可使用店家，金門縣府特別準備「歡迎使用感恩券」識別貼紙，歡迎在地符合資格店家至縣府工商科1樓櫃台登記索取並張貼於明顯處，以提升消費者識別及便利性。縣府亦誠摯邀請在地店家同步推出促銷加碼活動，透過「政府發券、店家加碼」的相乘效應，落實照顧鄉親與推動經濟之雙軌目標。

本節次凡符合民國50年2月18日以後出生及民國60年2月17日以前出生，並須「戶籍現設籍金門縣」，且「戰地政務終止前（民國81年11月7日）曾設籍金門縣累積滿十年、年滿十六歲者」，可於115年1月9日星期五下班前，備齊申請表、身分證影本等證件，以親自辦理、委託他人辦理（需填妥委託書），或郵寄（雙掛號）逕寄戶籍所在地鄉（鎮）公所，信封上請註明「申請金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助」等方式提出申請，以保障自己權益。倘未及於115年1月9日以前完成申請者，將自下一節次（115年端節）起發放慰助，敬請鄉親留意，以免自身權益受損。

本次發放採兩階段辦理，第一階段於115年1月30、31日按村里辦公處通知地點領取感恩券，代領者比照配售酒規定辦理，第二階段則於2月4日至6日在戶籍地鄉鎮公所補領，逾期不補發。

針對店家兌領作業，凡設籍金門之合法公司、商號、合法民宿或具稅籍登記之營業人，可於2026年2月2日至2027年1月31日期間，攜帶稅籍或商工登記公示資料、收款帳戶存摺影本及營業人大小章（或發票章），至各鄉鎮戶政事務所辦理核銷。

金門縣府提醒，為確保作業順暢，店家每月限兌領一次，且核銷金額設有上限，店家前往核銷前請先至系統登錄，並將不同面額票券分類整理、保持正反面一致，以縮短辦理時間，開立發票者每月上限200萬元（計畫總上限2,200萬元），免開發票者每月上限15萬元，若單次核銷金額達200萬元以上者，採預約申請(預約電話318823#62135）。（照片記者洪美滿翻攝）