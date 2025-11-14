金門縣榮獲「2025年智慧運輸應用獎」殊榮

▲智慧運輸應用獎頒獎。

【記者 洪美滿／金門 報導】目前國內推動智慧型運輸系統 ITS, Intelligent Transportation System最具權威代表，即「全國智慧運輸協會」，其聚焦在應用先進的電子，通信，資訊與感測等技術，以整合人，路，車的管理策略，提供即時(real-time)的資訊而增進運輸系統的安全，效率及舒適性，同時也減少交通對環境的衝擊。

本次由全國智慧運輸協會主辦，連續十多年推動表彰中央及各地方政府在智慧運輸領域的卓越表現及應用成效，金門縣成功在眾多競爭者中脫穎而出，獲得專家學者及業界人士的高度評價，與台灣高速鐵路股份有限公司、臺北大眾捷運股份有限公司、國營臺灣鐵路股份有限公司、臺北市政府交通局並列獲得智慧運輸應用獎。

頒獎典禮現場匯聚各縣市政府代表、學界專家及產業界人士共同參與。金門縣政府由觀光處長許績鑫代表赴台受獎，縣長陳福海表示，該獎項的獲得，是肯定金門縣在推動智慧運輸系統及相關應用方面的努力，特別是在交通管理、交通安全以及智慧城市基礎設施建設等方面的建設與應用，難能可貴的是能與各大交通主管部門及單位共同獲奬。

縣長陳福海指出，智慧運輸技術的應用，無論是在提升交通效率、保障民眾安全，還是在環保和經濟發展方面，皆具有重大意義。縣政府將繼續引進先進技術，並針對金門特殊的地理環境，打造更具特色的智慧運輸服務，進一步提升金門在國際智慧運輸領域的競爭力。金門縣政府也藉此機會，強調未來將持續推動智慧交通科技，致力於提升居民交通品質和促進區域發展。

此外，縣長陳福海強調，本屆得獎名單能與國道及高鐵等交通建設資源相對豐沛的單位，如台灣高速鐵路公司、國營臺灣鐵路股份有限公司等並駕齊驅實屬不易，智慧運輸的發展並非僅限於硬體建設，也將深入探索數位基礎設施的應用，協助當地居民在日常生活中更便利地使用交通服務，並改善長期以來的交通瓶頸問題。透過這些創新舉措，希望為民眾提供更加安全、便捷、綠色的出行選擇，並創造更具價值的區域發展模式。

觀光處長許績鑫表示，未來將持續推動交通控制系統優化與擴充，深化資料運用、強化觀光路網管理並提升公共運輸行銷能量，以智慧科技帶動城鄉永續發展，讓金門邁向更便民、更安全、更永續的智慧低碳島嶼。

金門縣能在資源受限的離島條件下，與台灣本島大型交通機構一同獲獎，展現縣府以創新精神突破環境制約的實力，為全國離島治理建立新標竿。金門縣能以智慧運輸創新應用，展現未來交通發展願景。（照片記者洪美滿翻攝）