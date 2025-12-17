金門縣親善哺集乳室競賽 金湖社會福利服務中心榮獲特優

▲ 金城綜合社會福利館榮獲本縣優等哺集乳室。

【記者 洪美滿／金門 報導】為守護婦幼族群健康，積極推動母乳哺育政策，營造安心哺乳的友善環境，由金門縣衛生局辦理「環境溫馨 媽媽安心—職場哺(集)乳室競賽」，期望透過正向鼓勵，激勵更多民間企業、公部門加入支持行列，共同營造更便利、溫馨與舒適的親善母乳哺育環境。

本次競賽由評審委員實地走訪各參賽單位，針對哺乳室位置標示、整體環境清潔、內部配備及其他特色作為、親善創意等項目進行評比。最終，金門縣金湖社會福利服務中心再次脫穎而出，獲得「特優」肯定，獲頒新臺幣 5,000 元禮券及獎狀乙紙。其他績優單位分別為：金門縣金城綜合社會福利館及交通部民用航空局金門航空站獲得優等獎，各獲頒 3,000 元禮券及獎狀乙紙；金門縣金湖托育資源中心（醫遊館）、金門酒廠實業股份有限公司及金門縣港務處則獲得親善獎，各獲頒 2,000 元禮券及獎狀乙紙。

▲金湖社會福利服務中心榮獲本縣特優哺集乳室。

金湖社會福利服務中心人員分享，在哺集乳室的管理及建置上，始終以媽媽們的實際使用需求為核心考量，提供了多項人性化的軟硬體設施。例如，尿布台增設安全扣環設計，有效防止寶寶在更換過程中意外摔落；洗手台設置冷熱水，讓媽媽在寒冬清洗時也不怕受凍；同時也設有即時回饋機制，作為設備與管理持續精進的依據，獲得評審高度肯定。

衛生局表示，此次報名參賽的哺集乳室都別具特色，除了提供完善的軟硬體設備外，大多數空間另備有哺乳相關用具及物品，如：哺乳枕、溢乳墊、濕紙巾、尿布等，讓哺乳家庭感受到如同家一般的溫馨與便利，展現本縣對婦幼族群更健全的服務與高度重視，確保哺乳家庭能在舒服、愉快、安全的環境下，滿足母嬰的需求。衛生局特別感謝所有參與單位對親善育兒環境的支持與付出，並強調未來將持續輔導各機構，將這些優良的設施與管理經驗推廣到全縣，以提升金門縣整體的母嬰友善環境品質。（照片記者洪美滿翻攝）