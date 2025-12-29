金門縣路邊停車收費升級 「自動扣款」功能115年1/1正式上線

▲金門縣路邊停車收費升級 ，「自動扣款」功能將於115年1月1日正式上線。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門智慧停車再升級，落實陳福海縣長「友善旅遊智慧交通」的政策，觀光處歷年來加強智慧多元的整合，為了進一步提升金門縣民眾及旅客的停車繳費便利性，經要求路邊停車收費廠商「國雲科技股份有限公司」加值並提出新增「自動扣款功能」方案，金門縣政府表示在原繳費機、超商及Line Pay、台灣Pay之外，將於115年1月1日起正式啟用路邊停車「自動扣款」功能，並進一步簡化繳費流程。

值得一提的是，此項自動扣款功能已於離島地區超前部署，除六都之外，地方政府計有七個縣市已陸續導入，顯示金門在智慧停車建設上與全台接軌，並走在科技便民服務的前端，這項全新的繳費方式，將使民眾只需綁定車牌與信用卡，即可在離開停車區後，次日自動完成扣款，免去前往超商或掃描條碼等繁瑣步驟，為使用者帶來更便捷、智能的停車繳費體驗。

適用範圍：

此自動扣款功能將首先於金門縣現行的「路邊停車收費區域」啟用，包括：

(一)金湖鎮：林森路、臺灣銀行前、新市里籃球場前。

(二)金城鎮：民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路。

(三)金寧鄉：金寧轉運站(板塊牛排旁)。

未來，隨著更多路邊收費區域的擴展，這項功能將進一步推廣，惠及更多民眾，讓更多人享受便捷、安全的智慧繳費服務。

觀光處進一步就操作方式進行說明：

為了啟用此「自動扣款」功能，民眾可按照以下步驟進行設定：

掃描QR Code 進入「uTagGo綁定停車自動扣繳」設定頁面。 選擇車輛類型，輸入欲綁定的「車牌號碼」及「手機號碼」登入。 確認車牌資料後，選擇扣款方式（如信用卡或電子支付），並同意相關使用條款。 提交設定後即完成申請，收到綁定成功通知後即啟用自動扣款服務。

自動扣款啟用後，民眾無需再擔心忘記繳費，系統會在開立停車繳費單後的隔日，自動代扣該筆停車費。

金門縣政府再次提醒民眾，使用「自動扣款」功能時，應妥善保管個人資料，並務必僅透過官方指定渠道完成綁定操作。近期已有詐騙分子以停車繳費為名發送虛假簡訊或電郵，請民眾保持警覺，對於任何不明來電或不明連結請勿輕易點擊。特別提醒，停車費未繳納不會透過簡訊或電子郵件通知民眾，所有繳費操作均需透過官方途徑完成。

金門縣政府觀光處表示，將繼續推動停車管理智慧化，並致力於優化繳費流程，為民眾提供更安全、便捷、智能的人性化停車服務。隨著智慧停車系統的普及，金門的停車服務將持續升級，讓民眾及旅客在享受更加便利的生活體驗的同時，也能感受到更高品質的停車服務。

如有任何停車收費相關問題，民眾可聯繫：