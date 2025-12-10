金門縣運動發展中心揭牌 發展全民運動等3任務

（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門縣運動發展中心今天揭牌，金門副縣長李文良致詞表示，在縣府成立運動相關局處前，包括全民運動、競技運動與運動產業是須努力落實3大任務。

金門縣立體育場改制金門縣運動發展中心，今天舉行揭牌儀典禮，運動部政務次長鄭世忠、李文良、金門體育會理事長歐陽儀雄等出席。

鄭世忠致詞表示，9月9日運動部成立，擴增原體育署編制，「目的就是要用力推展全民運動」，許多縣市也正研擬成立相關運動對接窗口，期待金門縣未來成立運動相關局處與運動部進行更多合作，不論在設施方面或結合觀光文化等，共同打造更多金門風格國際賽事、全民運動活動等。

李文良指出，早在運動部成立前，縣府就曾思考成立運動發展中心，並到屏東縣政府取經學習，未來只要編制允許有更多一級單位，「我們也努力把中心提升到運動的處或局，更直接便捷與中央接軌。」

李文良說，在成立運動局處之前，相關業務也應盡快提升，包括全民運動、競技運動與運動產業是未來須努力落實推進3大任務。他也表示，相信運動發展中心成立後，體育界、金門體育會各單項委員會以及學校等都能有更多業務銜接與推展，金門所有運動相關事項都能因此受益。（編輯：謝雅竹）1141210