金門縣長戰局藍內參民調曝陳玉珍領先41% 賴清德三問「沒人選嗎」

2026年九合一大選年底登場，各政黨積極布局地方首長選戰，民進黨力拚今年農曆年前完成各縣市首長提名，其中金門卻苦無人選，成最棘手的戰區。根據媒體報導，總統兼民進黨主席賴清德曾在中執會上三度詢問「真的沒人選縣長嗎？」但迄今無人表態。而根據《知新聞》掌握的藍營地方內參民調，若由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及現任副縣長李文良角逐縣長，陳玉珍以41%的支持度明顯領先，楊鎮浯僅14%、李文良9%，另有28%尚未表態，顯示藍營內部勝負態勢已相當清楚。

根據媒體報導，金門縣長戰局藍營內參民調陳玉珍輾壓同黨對手；而民進黨苦無人選，據聞總統兼民進黨主席賴清德在中執會上三度詢問卻無人應戰。（圖／翻攝陳玉珍珍愛金門臉書）

根據報導，這份民調TVBS去年10月27至31日在金門縣進行調查，以電話訪問方式，訪問20歲以上金門戶籍民眾，有效樣本478份，於95%信心水準下，抽樣誤差為 ±4.5個百分點以內。結果顯示，地區方面，各鄉鎮民眾對陳玉珍的滿意度均在七成以上。政黨傾向方面，國民黨認同者有86%滿意陳玉珍擔任立委的表現；民眾黨認同者有70%滿意，23%不滿意；中立民眾有高達87%滿意陳玉珍。

地方人士指出，這份內參民調在金門政壇已廣泛流傳，陳玉珍不僅大幅領先黨內對手，也被評估具備跨派系動員能力。另有說法指出，現任縣長陳福海原本傾向支持副縣長李文良，但日前卻在一場陳氏宗親會活動中公開表態力挺陳玉珍，外界解讀，與其子陳麒翔準備參選議員、需要宗親系統支持有關，也被視為地方勢力加速向陳玉珍靠攏的重要訊號。同是金門人的資深媒體人董智森11日上節目時也直言，國民黨跟陳氏宗親會是在金門當選的必要兩股力量，陳玉珍選的話，有陳氏宗親會和國民黨支持，可謂力量強大。

相較之下，民進黨在金門的布局卻陷入嚴重瓶頸。據《TVBS新聞網》披露，民進黨原定在今年農曆年前完成22縣市首長提名，但截至目前，台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮、金門、連江等地仍未定案。民進黨秘書長徐國勇日前坦言，金門與馬祖對民進黨而言「找人比較困難」，不排除有個別縣市會延後到農曆年後處理。

報導指出，據黨內人士轉述，賴清德在多次中執會上，曾三度詢問「真的沒人要選金門縣長嗎？」即使現場一片沉默，他仍反覆強調金門人才濟濟，難以理解為何無人願意出戰。黨內分析，賴清德之所以對金門格外執著，原因有二。其一，國民黨立委陳玉珍在兩岸立場與政治風格上具高度指標性，金門若由她掌權，對民進黨的政治象徵意義重大；其二，賴清德過往選戰經驗幾乎未嘗敗績，本身也不喜歡「不戰而退」，只要還有一線可能，就不願放棄。報導並提及，地方人士私下指出，陳玉珍在金門實際支持度恐已逼近七成，無論民進黨派出誰都可能成為「陪榜炮灰」。

