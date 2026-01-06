金門縣長選情 海牛合體引關注

民國115年地方公職人員選舉倒數，國民黨金門縣長人選遲遲未出爐，國民黨副主席兼祕書長李乾龍去年底赴金門時透露，「將按制度產生最強人選」。金門縣長陳福海與國民黨前金門縣長楊鎮浯曾是競爭對手，罕見在跨年晚會上同台倒數，「海牛合體」令人無限遐想，是否將正式合作，後續仍待觀察。

陳福海曾是國民黨籍，於111年競選縣長，以民眾黨籍身分當選縣長，但因《公職人員選舉罷免法》修法「排黑條款」，無法競選連任。代表藍營出征奪回金門縣長寶座的人選遲未出爐。李乾龍去年底前往金門參加縣黨部辦理的131周年黨慶大會時表示，國民黨有一定的規則，按照規畫提名機制來走；至於藍營是否會徵召立委陳玉珍參選下屆金門縣長？李則語帶保留地說，應該由地方協調好，選出一個最強、最有力，又能符合民意的候選人，也希望聽聽地方的意見。

針對李乾龍的說法，黨內人士透露，感覺代表藍營出征下屆金門縣長的人選，內部還有得「喬」，畢竟早已表態角逐縣長寶座的陳玉珍在立法院的表現與為鄉親服務的態度，已獲得大批民眾讚賞；而傳出有意回鍋參選的前縣長楊鎮浯也有一定的支持者，誰能從黨內勝出代表參選，仍難預料。

楊鎮浯綽號「阿牛」，近期在金門的曝光率大增，參選意味濃厚，不僅在鬧區電子看板露出賀年廣告、更在跨年晚會上，與將他拉下馬的陳福海同台倒數，還被陳福海點名上台致詞，跌破眾人眼鏡。

地方人士指出，兩人同台讓坊間流傳的「海牛合」多了幾分可信度、也驗證了政壇上沒有永遠的敵人。未來在政治上的關係也引人遐想，畢竟其中一人想選縣長、其中一人的兒子要選議員，有沒有可能合作競選，待後續觀察。