金門縣長選戰賴清德找嘸人！藍營內參民調曝陳玉珍支持度41%

2026年金門縣長選舉，綠營目前人選難產，藍營則有立委陳玉珍和前縣長楊鎮浯有意角逐，現任縣長陳福海因排黑條款無法競選連任，據傳曾有意交棒副縣長李文良。藍營內參民調顯示，陳玉珍獲得41%支持度，楊鎮浯14%、李文良9%。

陳玉珍。（圖／中天新聞）

根據一份藍營內參民調顯示，對於2026的金門縣長選舉，有41%縣民支持陳玉珍，楊鎮浯14%、李文良9%，有1%表示都支持，6%表示都不支持或投廢票，另有28%沒有表示意見。

值得注意的是，民調顯示，有高達78%縣民滿意陳玉珍擔任立委的表現，12%不滿意。

賴清德十分重視金門縣長選舉。（圖／中天新聞）

這份民調是委託TVBS去年10月27至31日在金門縣進行調查，以電話訪問方式，訪問20歲以上金門戶籍民眾，有效樣本478份，於95%信心水準下，抽樣誤差為 ±4.5個百分點以內；另外依內政部公布之113年底金門縣人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度等結構加權處理。

