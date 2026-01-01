▲金門縣「文物保存與典藏管理人才培訓課程」

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣「文物保存與典藏管理人才培訓課程」 推動博物館保存能量再升級 為強化金門縣博物館與地方文化館在文物保存及典藏管理上的專業能力，文化部補助金門縣文化局，並由國立臺灣師範大學執行「114年金門縣博物館與地方文化館運籌機制計畫」，12月30日上午假金門縣文化園區博學館一樓訓練教室舉辦「文物保存與典藏管理人才培訓課程」。課程凝聚消防局、社區關懷據點志工、金門歷史民俗博物館、烈嶼鄉文化館、西園鹽場等處人員熱烈響應，到場學員民眾23名，現場討論互動熱烈，文管所盧根陣所長蒞臨致詞勉勵，課程講授成果豐碩。

廣告 廣告

本次課程特邀鴻禧美術館廖桂英館長主講，從館藏建立流程開場導引，分享典藏形成、收藏分類、藏品入藏手續、文物分級判定與制度架構建立等核心內容，並透過實際案例解析帶領學員理解保存管理的流程思維。課程中結合實作照片示範如何正確提拿與移動文物，提醒第一線人員文物展覽維護細節操作的重要知識技巧，讓參與課程學員受益良多。

▲文管所盧所長致詞勉勵

金門歷史民俗博物館與地方文化館典藏豐富，涵蓋歷史文獻、器物、民俗用品、產業與僑鄉相關藏品、戰地文物及民間捐贈藏品等多元文化資產，不僅承載地方集體記憶與生活痕跡，更反映金門與海外鄉僑文化交流的歷史脈絡。然隨典藏數量逐年增加，包含新入藏品的保存檢視、民間捐贈文物分類分級的接收與建檔流程、庫房環境控管、出入管理制度與文物展覽移運操作技巧等工作，皆亟需持續強化與規範落實；因此，文物典藏保存、展示維護之實務導向的人才培訓尤顯重要與迫切。唯有建立完善典藏保存及展示制度，方能降低文物損壞風險、提升典藏品質，確保珍貴文物得以長久、安全且永續地保存與利用。

文化局表示，透過本次課程期以逐步強化本縣博物館與地方文化館在文物典藏保存維護紀錄、庫房管理與環境監測等制度落實，俾利典藏文物保存發展工作成為館舍日常營運的一部分，提升本縣典藏維護量能；未來也將持續與運籌執行團隊合作推動相關培力課程，並強化輔導館舍落實典藏保存環境與數位管理機制，為典藏文物奠定永續保存的基礎，讓珍貴文物歷史得以世代典藏發揚傳承。（照片記者洪美滿翻攝）