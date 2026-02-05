金門縣6家戒檳指導院所 青少年勇敢拒檳自信更健康

▲兒少健康共同守護，勇敢向檳榔說不SAY-NO。

【記者 洪美滿／金門 報導】口腔健康是身體健康的重要根基，青少年嚼檳大多因為好奇或受到身邊親友勸誘而上癮，衛生局指出青少年應將好奇心使用在知識學習、運動體驗等領域探索，金門縣有6家戒檳指導院所，有戒檳意願者可善加運用，免費提供戒檳衛教服務。

衛生局提醒青少年朋友，當你想嚼檳榔時，可以嚼口香糖、含硬喉糖等替代品，以聊天、散步、運動、喝水、看電視、等方式轉移注意力，或洽詢衛生福利部金門醫院家醫科332546分機11937、金城鎮衛生所325059、金湖鎮衛生所336662、金沙鎮衛生所352854、金寧鄉衛生所325735、烈嶼鄉衛生所362078戒檳指導，透過專業協助戒除檳榔，只要意志力夠堅定，就有很高的機會可以成功戒檳，擁有清新的口氣、潔白的牙齒，比嚼檳榔更有魅力哦！

衛生局強調青少年應「不嘗試、不接受、不購買」，遇到同儕邀約時，可以大方拒絕以「謝謝，我不需要」、「我的身體不舒服不能吃這些東西」、「立即找藉口離開現場」為由拒絕嚼檳，千萬不要因為一時好奇或只吃1、2顆而輕易嘗試，勇敢向檳榔說不，不必隨波逐流，捍衛健康，從第一口檳榔就開始拒絕。

國際癌症研究中心(IARC)證實「檳榔子」是第一類致癌物，即使不加荖花、荖葉、石灰及其他添加物，本身就含有檳榔鹼和檳榔素，會透過汁液接觸口腔黏膜而產生病變、破壞牙周組織，同時有抽菸、飲酒、嚼檳行為者口腔罹病風險較未嚼檳者高出123倍，因此檳榔對健康的威脅真的不容小覷。（照片記者洪美滿翻攝）