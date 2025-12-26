金門總預算明年短絀32億 議長批縣府：花錢無數、賺錢無方

金門縣議長洪允典(後排中)提出對明年金門縣總預算案看法，縣長陳福海(後排右)於會議結束後依例前往致意。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議長洪允典今天指出，115年度金門縣總預算案的歲入歲出相抵後，短絀32億6366萬元，創下近4年新高，顯示縣府財政結構呈現高度警訊，在縣庫缺口與財政劃分法不確定時，希望縣府審慎檢視與說明。

洪允典說，縣府近5年度自籌財源占歲出決算數比率介於26.83%至40.12%，顯示縣府推動各項施政計畫財源，主要仍仰賴中央政府挹注，財政自主能力有待提升；此外，未來縣府還需支付舊制公教人員退休金及優惠存款差額利息49億5155萬餘元，也可能產生財務負擔。

廣告 廣告

針對議會未在定期會之初將預算案納入議程，議會表示，縣府到10月才將金門縣總預算案送達，影響議員判讀，議會已在近期將預算案排入議程。

洪允典開議時，要求縣府主計處長王崑龍、財政處長陳國庭、教育處長黃雅芬上備詢台，議會透過AI放送洪允典對總預算案以「慎審縣府年度總預算，以確保錢花在刀口上」為名提出4點看法：

1、縣庫自有財源占比最近8年逐年下降，又提不出「強本節用」策略，凸顯縣府財政控管無策，是一個花錢無數、賺錢無方的無為政府。

2、縣庫結存數及縣營金酒公司盈餘繳縣庫金額逐年下降，為何「影響社會福利支出專案報告」仍說縣庫沒有枯竭？縣長陳福海停辦、緩辦23項重大建設計畫，卻未思考各計畫實質效益、違約金錢損失及後續營造成本上漲的影響。

3、在少子化與人口老化影響下，縣府規劃13項校舍與體育館新建工程將耗資25億元，憂心「學校幼兒園變成蚊子園」。

4、縣府強調開源節流措施的「開源」，其中停車場收費只是杯水車薪，又未說明推動原則，更未提及如何訂定具體作法及績效指標，可見縣府強調的財政紀律只是空話。

洪允典指出，縣府應積極提出預算短絀釋義與開源節流方案，並主動積極與議員溝通說明，以利議員進行專業審議，善盡監督縣府職責。

洪允典(後中)主持開議時，要求縣府主計處長王崑龍(前中)、財政處長陳國庭(前左)、教育處長黃雅芬(前右)上備詢台聆聽對總預算案看法。(記者吳正庭攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

黃國昌辯沒規定年底前要審完總預算 卓冠廷痛批：史上最爛立委！

國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話

