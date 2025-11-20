金門羅浮大會紀念碑 重現光彩

坐落於金門縣林務所的「第11次全國羅浮大會紀念碑」經重修後於20日揭牌。（于家麒攝）

為迎接2029年世界羅浮大會重返台灣舉辦，金門縣童軍會20日藉由第37次童軍大露營活動，隆重為坐落於林務所營區、已25年歷史重修完工的「第11次全國羅浮大會紀念碑」舉行揭幕儀式，象徵著一段歷史的重現，也象徵金門將再次成為台灣羅浮走向國際的重要力量。

據了解，1999年第11次全國羅浮大會首次移師金門舉行，吸引近800位羅浮夥伴參與，是台灣童軍史上首次於離島舉辦的全國性大型活動，也是推動青年參與決策的重要成果。該次活動源自台大羅浮群長葉宗仁在年會上的提案，經童軍總會積極支持、克服跨海執行的困難，最終促成金門羅浮大會的成功舉行。

坐落於金門縣林務所營區的羅浮紀念碑，自1999年立碑以來，象徵當年的努力與青春，但受日曬雨淋影響，部分裝飾與海報已逐漸剝落、褪色，此次獲財團法人剛毅童軍文教基金會全額捐助重修經費，讓這座擁有25年歷史的重要紀念碑披上新衣。

金門縣童軍會指出，1999年的全國羅浮大會不僅提升國內羅浮童軍的能量，更為2004年台灣成功主辦第12次世界羅浮大會奠下關鍵基石，是童軍界的一段佳話。

揭幕儀式後，童軍總會代表介紹即將於台灣舉行的2029世界羅浮大會，並展示象徵全球羅浮精神的「Moot Crystal」世界羅浮大會水晶信物。此信物在國際間傳承多年，今年更首次在金門亮相，引起與會青年關注。

金門縣童軍會強調，羅浮精神代表承擔、服務與勇氣，金門在1999年帶領台灣跨越海峽、開創新局，如今再次站在2029世界羅浮大會的起點，期盼更多青年加入。