金門老藥房「打烊秀」吸睛！ 「關店窗」吸遊客圍觀體驗

金門縣 / 綜合報導

很多人下班都想快快回家，但您聽過有店家打烊的過程，被遊客形容是打烊秀嗎？在金門縣有間開在老街的中藥房，每到晚上要關店打烊時，都會吸引大批遊客圍觀，原來是這間店延續了大約200年關店窗的打烊傳統，利用木片滑入軌道，取代一般鐵捲門。遊客表示很有趣、也都沒看過，而業者也會讓民眾實際體驗，讓大家有機會更認識當地文化。

夜色降臨，中藥房業者準備歇業打烊，但不是拉下鐵捲門，而是拿出一片片，比成年男子還高的木板，精準卡進軌道裡，金門知名中藥房老闆顏及人說：「還有沒有要來。」「木板」關到一半，店外早已吸引許多遊客圍觀，老闆還熱心邀請大家一起體驗，這在金門有約200歷史的打烊傳統，民眾說：「我從廈門過來，感受到像這樣穿越的民國時期的感覺一樣，儀式非常有意思啊。」民眾說：「(木板)很輕，對(體驗傳統)新鮮。」

特殊奇景，讓民眾躍躍欲試，還開心對鏡頭擺姿勢拍照，一段現場畫面，當地老街到晚上都還很熱鬧，遊客甚至用打烊秀來形容，業者保留傳統，將木板滑入軌道，取代現代鐵捲門，而且避開當地傳統，關門不吉的說法，改已關窗來收店，也保留早期店舖設計，金門知名中藥房老闆顏及人說：「他們那個觀光客的話，喜歡說體驗，我們就讓他們體驗一下，這個門以前的話，關門是怎樣關的。」

讓遊客很有興趣的，還有木板上怎麼有個小洞，原來木板上這個，約巴掌大小的洞，被稱為急診小洞，在當時沒有鐵捲門的年代，設計給急症民眾，可以在深夜拿藥，承襲百年傳統結合旅遊新鮮感，讓民眾有機會透過實際體驗，更認識金門文化創造多贏商機。

