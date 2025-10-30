金門航空站夜間空難演習 軍方警消等強化跨單位聯繫
（中央社記者吳玟嶸金門30日電）金門航空站今天晚間進行空難災害防救演習，動員金門縣府、金防部、金門醫院等單位約200人參與，確保緊急應變機制順暢，藉演練修正缺失、強化跨單位聯繫及資源整合。
航空運輸為金門主要往返台灣交通方式，航空站每年均進行空難防救演習；金門航空站今天晚間舉行「機場內夜間空難災害防救演習」，模擬飛機落地失控起火情境，有金門防衛指揮部、金門縣消防局、警察局等單位參與，驗證災情通報、指揮調度及救災應變機制。
此次演習情境設定為航機落地時偏離跑道，鼻輪起落架折斷、機腹著地後起火燃燒。各單位先於會議室進行指揮流程等簡報後，晚間7時許演習在軍用停機坪展開，依序實施消防搶救、醫療救護等科目，全程以無線電指揮協調，近8時演習結束。
金門航空站透過新聞稿表示，此次演習目的在檢驗金門航空站與縣府、金防部及相關單位通報及指揮體系，確保緊急應變機制順暢，並透過演練修正缺失、強化跨單位聯繫與資源整合，建立完整資訊共享架構，提升整體救援效能，確保災害發生時能迅速恢復機場運作。
根據金門航空站提供資料，此次演習共動員金門航空站、金門防衛指揮部、海巡署第九岸巡隊、金門縣消防局、衛生局、警察局、衛福部金門醫院、內政部消防署台中港務消防隊水頭港分隊、慈濟功德會、山外基督教會、金門紅十字會等22個公私單位，參與人員約200人，出動各式消防、救護及支援車輛26輛。（編輯：陳仁華）1141030
其他人也在看
金門航空站夜間空難防救演習（2） (圖)
金門航空站30日晚間舉行「機場內夜間空難災害防救演習」，模擬飛機落地失控起火情境，現場實施消防搶救科目。中央社 ・ 12 小時前
連晨翔親揭婚禮進度！下秒自招「口誤」狂求饒：我講錯話了
胡宇威、連晨翔、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩30日出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會，連晨翔飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」中時新聞網 ・ 12 小時前
到凌濤臉書留言「殺了你」 法官不認言論自由判拘役40天
台中一名官姓男子，今年5月前往桃園市議員凌濤的臉書留言「殺了你」，還罵他三字經，凌濤委託辦公室主任報案提告，台中地院審理時，官男坦承有留言，但否認恐嚇危害安全犯行，強調是言論自由，不過法官認為，留言有多重極端暴力行為，已逾越言論自由的界線，依恐嚇危害安全罪，判他拘役40日，可上訴。自由時報 ・ 12 小時前
6旬婦偶爾「滴滴答答…」無痛血尿 竟是輸尿管長5公分大腫瘤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 67歲的林女士，身體一向健康，近期卻無預警出現間歇性的無痛血尿，原本以為只是小問題，沒想到至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分大的腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後。醫師警告，泌尿上皮癌症狀並不明顯，如出現血尿應快就醫診斷，以免癌症擴散。 台北慈濟醫院泌尿科主治醫師許竣凱表示，輸尿管是連接腎...匯流新聞網 ・ 23 小時前
川習會場外 民眾憂韓國受兩大強國角力影響
（中央社記者廖禹揚釜山30日專電）美國總統川普、中國國家主席習近平今天在韓國釜山舉行雙邊會談，會場周圍住戶、旅客多少都受到維安升級影響，也有民眾擔憂兩大強國角力結果可能影響韓國。中央社 ・ 16 小時前
看嘉本領職涯講座 嘉義女兒主播侯乃榕揭密「闖關哲學」
為深化青年職涯發展、協助青年探索自我定位與未來方向，嘉義市政府將於11月14日(五)晚上7點，在嘉義市文化局演講廳舉辦「看嘉本領職涯講座」名人系列之一，特別邀請到出身嘉義、現任台視新聞主播侯乃榕，以「Dream Big！主播人生這樣闖關」為題開講，分享她從地方新聞記者一路走向全國媒體舞台的逐夢歷程與寶貴體悟，帶給青年滿滿勇氣與啟發。市府指出，侯乃榕現任台視新聞主播，職涯起點於地方新聞採訪。她以穩健的播報風格與敏銳的新聞觀察力逐步站穩媒體圈，曾主持《台灣名人堂》、《健康醫聊站》等節目，並受邀擔任第十五屆總統暨副總統就職典禮主持人。此外，她亦跨足新媒體，主持Podcast節目《農事shot 有聲食光》，以聲音說故事、傳遞永續與公民意識。侯乃榕表示，這次返鄉開講，是一次意義深遠的「回望初心」之旅。她將不藏私分享在高壓新聞現場與即時報導中的挑戰，如何調整心態、保持專業，以及在關鍵抉擇中堅持信念、勇敢前行。她也強調：「起點不決定終點，關鍵在於不斷嘗試與前進的勇氣。」市府社會處表示，侯乃榕以自身經歷詮釋「從地方出發，也能登上舞台」的精神，充分展現嘉義青年勇於挑戰、追求卓越的特質。與市府十大旗艦計畫台灣好新聞 ・ 14 小時前
藍委指川普心中順位晶片第一 卓揆稱顧好台灣世界就會珍惜
美國總統川普與大陸國家主席習近平30日會晤，未觸及台灣議題。立院副院長江啟臣擔憂，台灣除了晶片外，其他議題是否在川普心中順位較後？民眾黨主席黃國昌則呼籲，美中激烈對抗下仍透過對話取得共識，民進黨應思考現行切斷與陸方對話管道，對台灣未來發展是否健康？中時新聞網 ・ 5 小時前
高市早苗首會李在明 建立互信
記者施欣妤、賴韋廷／綜合報導 日本首相高市早苗30日飛抵南韓，參與亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並首次會晤南韓總統李在明，聚焦雙邊合作、北韓威脅、強化美日青年日報 ・ 9 小時前
有人1年申請免查驗輸入3002份食品 衛福部允檢討
（中央社記者曾以寧台北30日電）國民黨立委廖偉翔、民進黨立委林淑芬今天質疑，有人1年中以個人自用名義申請免查驗輸入3002份食品，恐成防疫破口。衛福部長石崇良允諾1個月內重新檢討漏洞、年底提出修法。中央社 ・ 14 小時前
淨零減碳 賴總統要求環境部訂縣市負擔額度
（中央社記者汪淑芬台北30日電）環境部長彭啓明今天出席國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議。他在會後記者會說，減碳不是只有中央政府的責任，總統要求，未來要訂出縣市政府必須負擔的減碳額度。中央社 ・ 11 小時前
川習會「未談台灣」...周玉蔻讚「台灣未成利益籌碼」：阻斷習近平單方面操作議題空間...喊話：賴政府要好好掌握這波運勢爭取民心！
周玉蔻指出，川習會後，川普先發制人立即在返美的空軍一號上宣告「從未提及台灣」，阻斷習近平後續《新華社》單方面發稿操作台灣議題的空間...放言 Fount Media ・ 15 小時前
學者籲從「人口策略」看跨國勞動力方案 檢討實習生保障、防止低薪固化
為了解決缺工和低薪問題，行政院會今（10/30）日拍板通過「跨國勞動力精進方案」，除了現行的3K5級制，再推新方案，企業每加薪一位本國勞工2000元，可多加一位移工名額企業。學者對此樂觀其成，面臨國內高齡少子化，以及勞動力不足，政策兼顧產業用人與勞工薪資，是短中期緩解缺工的務實做法；但提醒政府須防止低薪結構固化，並同步檢討外籍實習生制度與外國技術人力配套措施，才能真正穩定勞動市場。太報 ・ 13 小時前
菲籍移工縱火砍死同事判15年 二審駁回上訴
彰化縣和美鎮一間紡織公司的菲律賓移工尼克，懷疑同鄉的同事格雷恩造謠，造成他與妻子婚姻破裂，前年11月朝格雷恩房間潑灑汽油並放火，見他想逃離火場還持鐮刀攻擊，造成格雷恩全身燒燙傷、多處刀傷送醫不治，同寢室的羅杰則是二度燒傷獲救，彰化地院國民法官一審依殺人罪判處15年徒刑；經上訴二審，台中高分院今天宣判自由時報 ・ 12 小時前
仁寶宣布在美國德州進行策略性投資 擴展北美市場布局
仁寶今日宣布美國業務擴展策略邁入重要新里程碑。仁寶100%持股子公司Compal USA Technology Inc. (CUT)已獲董事會核准，將於德州Taylor 與Georgetown兩地簽署租賃協議，展開新據點建置。此項策略性投資展現仁寶強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性的決心。太報 ・ 12 小時前
中市非洲豬瘟案場仍驗出陽性反應 應變中心：請國防部化學兵支援
台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，近日被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。由於傳出該養豬場在經過兩次清消後，仍在兩處驗出有非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院農業部長陳駿季今（30）日主持應變中心記者會時表示，將會派出國防部化學兵，並成立專業團隊共同執行清消作業，並強調務必在明天完成清消動作。非洲豬瘟中央前進應變所（下稱應變所）今（30）日舉行記者會，向外界說明最新情況。應變所表示，截至30日止，除台中案例場外，全國並無異常案例；此外，中央疫調團昨日就已開始進行疫調工作，等完整疫調報告出來後，會再統一說明，最後杜文珍指揮官表示，非常感謝民間團體捐贈快速檢測試劑，讓後續檢驗工作更快速，大家共同防疫，希望疫情能就此鎖住在案例場。杜文珍指揮官表示，15天的嚴密監控已經過了一半，目前除台中市案例場外，全國豬場都是沒有異常，但前進應變所會盡全力，進行防治工作，希望把案例鎖在台中。關於民間團體捐贈快速檢測試劑，杜文珍指揮官表示，該試劑是經過世界動物組織（WOAH）和歐盟認證，一般來說做PCR檢測要做很多樣品，需要較長台灣好新聞 ・ 12 小時前
基隆創世牙科義診 醫療人文見微知著
北區慈濟人醫會，每年安排兩次前往創世基金會基隆分院，為植物人提供口腔醫療保健。由於每一位院友都需要多人協助，因此團隊共有91人前往，許多人有豐富的合作經驗，細心體貼安住院友的心。慈濟人醫會牙科助理...大愛電視 ・ 1 天前
北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了
非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...聯合新聞網 ・ 11 小時前
日月光打造高中生創新創業獎 2025百萬獎金得主揭曉
由台北市教育局指導，日月光投控、日月光環保永續基金會及國立師大附中共同主辦、銘傳大學執行的「2025日月光青少年永續創新競賽」，於25日在師大附中附智講堂舉行決賽暨頒獎典禮。中時財經即時 ・ 12 小時前
美國最新一週30年期房地美抵押貸款利率為6.17%，連四週下滑
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，在經濟不確定性令購房者觀望之際，美國最新一週抵押貸款利率連續第四週下滑，進一步逼近6%。美國抵押貸款機構房地美(Freddie Mac)週四發布的數據顯示，最新一週30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.17%，低於上週的6.19%，為2024年10月初以來的最低水準。抵押貸款利率下降緊隨聯準會週三如期降息25個基點。聯準會主席鮑威爾提醒投資者，不應預期年底前會有更多降息。借貸成本下降加上股市上漲，往往會刺激住房需求。經濟專家原本預計美國9月份二手房簽約量會小幅上升。但事實並非如此。儘管市場庫存增加，銷售仍停滯不前，市場受到關稅擔憂、就業不確定性及政府持續停擺的影響。Realtor.com首席經濟專家Danielle Hale表示，除非經濟活動意外放緩，否則利率不太可能大幅下滑。財訊快報 ・ 1 小時前
萬聖節「天母搞什麼鬼」明登場 大區域交管範圍資訊曝
一年一度「天母搞什麼鬼—萬聖節嘉年華」活動，延後一周將於明（31）後2天在天母運動公園舉行，預計將吸引大量人車潮湧入，北市士林警分局規劃各項交通疏導措施。中天新聞網 ・ 12 小時前