金門航空站夜間空難防救演習（1） (圖)

日歐央行利率均按兵不動
日本與歐洲央行30日一如市場預期，繼續維持利率不變。日央總裁植田和男表示12月可能調升利率，但仍取決明年薪資前景，這被視為植田近期釋出最強烈升息訊號。歐央則重申未預先承諾特定利率路徑。工商時報 ・ 5 小時前
高市首會李在明 盼穩定穿梭外交
本報綜合外電報導 日本首相高市早苗三十日首次與韓國總統李在明會談，高市希望充分運用「…中華日報 ・ 11 小時前
乳癌前導化療 揪出黏膜下腫瘤
台北慈濟醫院近日接獲一名61歲女性乳癌患者，在準備接受乳癌化療前，意外發現她的大腸出現黏膜下腫瘤。台北慈濟醫院跨科團隊運用"迷你探頭內視鏡超音波"釐清病灶，確認為良性後，順利排除治療疑慮。 ...大愛電視 ・ 14 小時前
內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準
（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。中央社 ・ 11 小時前
川習會登場 兩人握手寒暄 川普稱習「強硬談判者」
美國總統川普與中國國家主席習近平，今（30日）上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談，兩人會前在紅毯上握手寒暄，川普還稱習近平是「非常強硬的談判者」。會後，川普宣布對中國芬太尼關稅調降至10%，另表示會中沒有提到台灣議題。Yahoo奇摩社群 ・ 15 小時前
習川會落幕！總統府：樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普今日在韓國釜山的會晤，而川普在會晤後透露雙方沒有談到台灣議題。對此，行政院長卓榮泰受訪時表示「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好」。總統府則表示他們立場是「樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單一行為對於區域所帶來衝擊，持續做一些降低風險的努力」。中天新聞網 ・ 10 小時前
豬肉禁宰令延長10天！ 餐飲名店被迫放無薪假
豬隻禁宰令延長，讓不少老店，面臨沒貨可叫的情況，甚至被迫停業！像是在宜蘭，以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期日」，接下來要休5天！還有花蓮的扁食名店，因為老闆堅持使用溫體豬，今天(30號)賣完就沒原料了，只能暫時停業。 #豬肉禁宰令延長10天#被迫#無薪假東森新聞影音 ・ 12 小時前
從「根源」防堵豬瘟 張麗善喊話中央：全面禁廚餘養豬
從「根源」防堵豬瘟 張麗善喊話中央：全面禁廚餘養豬EBC東森新聞 ・ 13 小時前
國泰世華銀：聯準會明年有望將利率降至3% (圖)
美國聯準會（Fed）29日宣布降息1碼，國泰世華銀表示，市場關注12月更新的點陣圖，目前研判Fed有望在明年將利率下降到3%。圖為位在台北市信義區的國泰世華銀行總行營業部招牌。中央社 ・ 11 小時前
威力彩第114087期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。中央社 ・ 11 小時前
依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體
（中央社加薩市30日外電報導）哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅表示，將依據美國斡旋的加薩停火協議要求，於今天交還另外兩名人質的遺體。中央社 ・ 12 小時前
沒骨折也能用！ 健保擴大骨鬆藥物給付，醫坦言：有望預防骨質如「海砂屋式崩壞」
中山醫學大學附設醫院中興分院林傳朝院長指出，骨質疏鬆症常被稱為「沉默殺手」，骨鬆初期難以自行察覺，多在發生骨折後才被發現。健保自2025年3月1日起擴大骨鬆藥物給付，讓尚未骨折但具高風險者即可用藥，達到「初級預防」與「次級預防」雙重效益。林傳朝醫師表示，骨鬆患者應配合骨密度DXA檢測，依T值採取「促骨生成」與「抗骨流失」藥物治療，並補充鈣質、維生素D及蛋白質，以防骨質如「海砂屋式崩壞」。每日健康 ・ 14 小時前
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解6／川習會未談及台灣 學者分析：幕僚有提醒敏感性
川習會落幕，當中並沒有談及以往最具爭議的「台灣議題」，也許是因為這一題，是要留給下一次，在中國舉行的川習會。學者分析，美國總統川普的幕僚和官員，為了防止「意外」，或許有事前提醒川普台灣議題的敏感性。因此這回，雙方很有默契地聚焦在經貿對話上，並達成一些共識。而台灣政府，也當然對這場談話高度關注。外交部長林佳龍表示，台美關係建立在臺灣關係法，以及經貿、科技、文化等層面，他對此「很有信心」鏡新聞 ・ 14 小時前
如幽靈般的白影現蹤！ 全球首張白化猞猁野外曝光「像鬼影一樣閃現」
根據《National Geographic España》與《Ahora Jaén》報導，年僅29歲的安赫爾・伊達戈（Ángel Hidalgo）平日任職於建材工廠，但對野生動物攝影充滿熱情。他長期在安達盧西亞地區架設自動相機追蹤生態，約一個多月前，他在整理影像時意外發現鏡頭中出現一隻通體雪白的猞猁。「...CTWANT ・ 10 小時前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 14 小時前
旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一
（中央社記者余曉涵、江明晏台北30日電）旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。中央社 ・ 14 小時前
天氣》鋒面通過又迎東北風！大台北4地短暫雨 北台灣轉涼
由於鋒面通過及東北季風增強，明（31）日清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，花東地區亦有零星短暫陣雨，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，下周三（11月5日）東北季風再增強，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，天氣轉涼。中時新聞網 ・ 12 小時前
《高爾夫》2025富邦長春公開賽第二輪 衛冕冠軍托馬倫一馬當先
泰國籍的衛冕冠軍托馬倫(Thammanoon Sriroj)今(30)日在2025富邦長春公開賽第二輪展現旺盛的衛冕企圖心與高超球[]WOWSight ・ 12 小時前
明年沒轉診跑大醫院恐收1200元 網紅讚德政嘆「健保快被玩壞了」
根據規劃，此項制度將強化醫療分級落實，避免輕症患者直接湧入醫學中心就診，導致醫療資源排擠重症病患。衛福部表示，該措施並非針對急診或重症患者，而是針對一般門診未經轉診者進行費用調整。對此，百萬網紅Cheap在社群平台分享個人實際轉診經驗，指出制度雖具人性設計，但...CTWANT ・ 1 天前
綠2026恐剩台灣尾？蔡正元2理由斷言不可能
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會董事長游盈隆日前指出，目前整體社會氣氛不利執政黨，如果民進黨2026年的地方大選仍沿現有路線進行，到時可能只剩台灣尾（屏東）。對此，前立委蔡正元昨（28）日直言...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前