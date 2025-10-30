金門航空站夜間空難防救演習（1） (圖)

川習會落幕，當中並沒有談及以往最具爭議的「台灣議題」，也許是因為這一題，是要留給下一次，在中國舉行的川習會。學者分析，美國總統川普的幕僚和官員，為了防止「意外」，或許有事前提醒川普台灣議題的敏感性。因此這回，雙方很有默契地聚焦在經貿對話上，並達成一些共識。而台灣政府，也當然對這場談話高度關注。外交部長林佳龍表示，台美關係建立在臺灣關係法，以及經貿、科技、文化等層面，他對此「很有信心」

鏡新聞 ・ 14 小時前