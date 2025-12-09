金門若開戰台灣可照常上班課？謝寒冰酸苗博雅：違背常識更違背電視
社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭型態，以俄烏戰爭為例指出，烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，並稱「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。此番言論引發爭議，資深媒體人謝寒冰今（9）日在政論節目上批評，苗博雅的說法不只違背常識，更是「違背電視」。
苗博雅11月26日在直播中表示，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她舉俄烏戰爭為例說明，烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，並以此類比認為金門若發生戰爭，台灣仍可繼續維持正常生活。
謝寒冰今日在《新聞大白話》節目中質疑，賴清德政府先前才剛發送全民國防手冊，苗博雅此時卻說金門若發生戰爭台灣還能繼續上班上學，實在相當奇怪，不知道想表達什麼。他指出，雖然烏克蘭國土面積遼闊、戰場集中在烏東，烏西相對安全所以還能繼續生活，但有多少人在戰爭爆發後逃離烏克蘭？
謝寒冰進一步說明，先後有約1000萬烏克蘭平民在戰爭爆發後逃出國，且俄軍持續對烏國能源設施發動襲擊，包括首都基輔在內的大城市開始斷電，質問苗博雅這些事都不知道嗎？他反問，「這就是馬照跑、舞照跳，一切歌舞昇平沒事嗎？」
謝寒冰也直言，不用講這種違背常識的話，「其實不只是違背常識，更是違背電視，因為有電視就知道這是不可能的事」。他認為只要有關注電視新聞，就能知道烏克蘭當前的實際狀況，並非如苗博雅所描述的能夠正常生活。
