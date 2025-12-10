金門若開戰，台灣可照常上班課？退將提3點打臉苗博雅：你連馬桶都沖不了

​社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭型態，以俄烏戰爭為例指出，烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，並稱「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，此番言論引發討論。對此，退將栗正傑在節目《頭條開講》提3點打臉苗博雅，他直言，依照共軍的作戰半徑，根本不用先取金、馬，台灣只有10天能源儲備，沒有電連馬桶都沖不了，怎麼過正常生活？

​苗博雅11月26日在直播節目中表示，現代戰爭並非所有人都在戰場，例如烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。然而，直播結束之後，引發部分時事評論員、網友們正反意見討論。

​ 金馬打仗， 台灣沒事？ 栗正傑打臉：現在武器射程動輒2、300公里 ​

對此，栗正傑表示，之前熱議的教召，包括苗博雅身邊的助理都可能被拉去打仗，有可能過正常生活嗎？第二，烏克蘭的國土縱深很大，台灣的國土有縱深嗎？桃園來講，一上岸，不到5公里就是桃園機場，就是大園，幾乎都是市區。

栗正傑直言，今年漢光演習，城鎮戰在哪打？在台北市區打的，老百姓能過正常生活嗎？別要講別的，「苗博雅連上廁所沖馬桶的水都沒有」，台灣只有10天的能源，沒有電，台灣居住的環境動輒高樓大廈，水都貯存在下面，馬達必須要用電，才能把水抽到水塔上，按馬桶才有水可以沖。不要說喝的水了，連沖馬桶都沖不了。因為住那麼高，沒有電，水就上不去，怎麼過正常生活？

「然後說金馬地區打仗、台灣沒事？真的笑死人了！這是我們那個年代。」栗正傑指出，現在什麼年代？金門、馬祖不會打的，共軍反而會直接打台灣，所有的武器動輒射程2、300公里以上，以前是因為他必須要奪取金門、馬祖，登陸船要從廈門港、或從福州港發航，所以才用金門、馬祖，讓大軍沒辦法在那邊集結，所以有可能先打金門、馬祖。

栗正傑直呼，現在金門、馬祖跟中國好得很，小三通、喝對岸的水，為什麼要打？現在解放軍飛彈、戰機的作戰半徑都可以遠達台灣，甚至可以到達花蓮以外的外海，都是他的作戰半徑。上次11個退役上將搞兵推，打哪裡？先東沙、再澎湖，最後就台灣，最後在台中地區登陸。苗博雅要講，最起碼去做做功課，才去發表跟軍事有關的立論。「我還不屑跟他討論，一個士官就可以跟苗博雅辯論了。」

