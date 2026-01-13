金門藍營內參民調曝光！41%縣民支持陳玉珍當縣長 28％民眾沒意見

記者楊士誼／台北報導

金門立委陳玉珍多次表示有意參選金門縣長，根據今（13）日曝光的一份藍營內參民調可見，在陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯與現任副縣長李文良3人中，有41%金門縣民支持陳擔任縣長，28％民眾則沒有表示意見，若只有陳、楊兩人對決，陳玉珍的支持度更上升到50％，楊鎮浯則為24％。

根據《TVBS新聞網》報導，該份藍營內參民調指出，在陳玉珍、楊鎮浯與李文良3人中，有41%金門縣民支持陳擔任縣長，楊鎮浯為14%、李文良只有9%，28％民眾則沒有表示意見，此外1%民眾都支持，6%則都不支持或投下廢票。若為陳、楊兩人對決，陳玉珍的支持度更上升到50％，楊鎮浯則為24％。

此外，在交叉分析中可見，各年齡層支持陳玉珍的比例全都高於楊鎮浯，40至49歲、60歲以上選民支持陳玉珍者來到54% ，高出楊3成以上；而在國民黨支持者中更有60%支持陳玉珍，僅21%支持楊鎮浯。

該民調以電話訪問方式 ，利用電腦輔助電話調查系統（CATI），由電腦取樣、撥號。問卷於電腦螢幕中顯示，訪員親自訪問並以滑鼠勾選答案，CATI 自動將訪問結果即時寫入資料庫，不須再由人工編碼、鍵入資料，避免人為錯誤。

抽樣方法則以以中華電信金門縣電話資料庫3萬5千筆可能電話，均撥號接觸一次（包括拒訪、無人接聽、空號等各種情況） ，並採任意成人法過濾合格受訪者。調查日期為114年10月27日至31日晚間 18:30 至 22:00。訪問對象為20歲以上，戶籍設在金門縣的民眾。有效樣本為478份，於 95%信心水準下，抽樣誤差為 ±4.5個百分點以內。資料依內政部公布之 113 年底金門縣人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度等結構加權處理。

