「金門行動旅服」升級 AI規畫旅遊

交通部觀光署今年加速推動「行動旅服PWA」，金門縣政府搶先布局，早在民國109年即完成「金門行動旅服」PWA，並持續優化AI智慧客服，如導入即時問答、多語服務等，今年系統將再升級，讓金門成為交通部指定的首波整合示範區之一。

金門縣觀光處指出，縣府從109年就推出全國首個以PWA技術開發的旅遊服務平台「金門行動旅服」，以「即掃即用」模式解決旅客不願下載App的痛點；後續更推動觀光數位轉型，114年6月再度領先全國導入「阿特AI智慧客服」生成式AI服務，讓旅客在規畫行程、查詢資訊時更直覺、更好用，而且是多語系的AI服務，適合各國遊客使用。

據觀光處統計，自AI服務上線以來，「金門行動旅服」瀏覽量已突破341萬次、年增53％；使用者達77.3萬人、年增率約97％，使用者規模接近翻倍，呈現「流量與觸及同步擴張」的高速成長趨勢；另該平台也串聯金門在地超過700家觀光業者，從景點到食宿遊購行，讓服務更完整，並帶動地方觀光經濟。

觀光處透露，「金門行動旅服」今年將再升級，從現行的「即時問答」進化為更貼近旅客需求的「智慧規畫顧問」。未來將強化兩大方向，一是由系統依旅客偏好與旅遊天數主動提出行程建議，並可快速同步至自訂行程平台，縮短規畫時間；另結合適地性服務，在旅客接近景點或店家時，主動提供優惠與體驗活動資訊。

觀光處強調，平台不斷精進的目標，是讓旅遊更便利、更有效率，也更有溫度；未來將持續結合科技、串聯在地業者與服務資源，帶給旅客更完整、好用的智慧旅遊體驗。